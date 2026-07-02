মা-বাবার চোখের সামনে ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে ৮ বছরের শিশু নিহত

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় মা-বাবার চোখের সামনেই ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে খুশি রানী (৮) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন শিশুটির বাবা কুকিল চন্দ্র ও মা সুরমা রানী। বুধবার রাত ৮টার দিকে জেলার ময়দানদিঘী হাইওয়ে থানার সামনে ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা বোদা উপজেলার মাড়েয়া ইউনিয়নের বান্দেরপাড় গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পঞ্চগড় থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন কুকিল চন্দ্র, তাঁর স্ত্রী সুরমা রানী এবং তাঁদের মেয়ে খুশি রানী। ময়দানদিঘী এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে একটি ট্রাক্টর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে খুশি রানী ছিটকে ট্রাক্টরের নিচে পড়ে যায়, অন্যদিকে কুকিল চন্দ্র ও মা সুরমা রানী রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন। মা-বাবার চোখের সামনেই ট্রাক্টরের চাকার নিচে পিষ্ট হয় খুশি রানী। পরে স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বোদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শিশুটির বাবা কুকিল চন্দ্র বলেন, ‘পঞ্চগড় থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলাম। ময়দানদিঘীতে পৌঁছানোর পর হঠাৎ পেছন থেকে একটি ট্রাক্টর আমাদের ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় আমার মেয়ে ট্রাক্টরের নিচে পড়ে যায়।’
বোদা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন অর রশীদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ট্রাক্টরটি পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
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