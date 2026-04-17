Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে ওরস আয়োজনকে ঘিরে উত্তেজনা, সতর্ক পুলিশ

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ০৩
মাদারীপুরে ওরস বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের ডাসার উপজেলায় এক পীরের মাজারে ওরস আয়োজনকে কেন্দ্র করে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ওরস বন্ধের দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার বিক্ষোভসহ প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এলাকাবাসী।

এদিকে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই পীরের মাজারে ওরস ও তবারক বিতরণের আয়োজন করা হয়। ওরস উপলক্ষে ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে মাজারের ভক্তরা জমায়েত হয়েছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকিয়া সুলতানা অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার মাইজপাড়া গ্রামের মৃত সানাউদ্দিন মাতুব্বরের ছেলে শাহেবালী মাতুব্বর জীবদ্দশায় নিজ বাড়িতে একটি আস্তানা গড়ে তোলেন। পরে তিনি নিজেকে পীর হিসেবে পরিচয় দেন।

তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তরা সেখানে মাজার নির্মাণ করে ওরসসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে কয়েক বছর ধরে অনুষ্ঠান সীমিত আকারে ছিল। এবার বড় পরিসরে ওরস, গানবাজনা ও তবারক বিতরণের আয়োজন করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, এসব আয়োজনকে কেন্দ্র করে এলাকায় মাদক কেনাবেচা ও নানা অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছে। এতে এলাকার সামাজিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। তাই এটি বন্ধের দাবি জানান তাঁরা।

অন্যদিকে পীরের ভক্তরা জানান, শাহেবালী মাতুব্বর একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে তিনি ওরসসহ ধর্মীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সে অনুযায়ী প্রতিবছরের মতো এবারও ওরস আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে। কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

