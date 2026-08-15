শিবচরে পানিতে ডুবে ২ কিশোরীর মৃত্যু

মাদারীপুর জেলার শিবচরে পানিতে ডুবে দুই কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজন অসুস্থ হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরের পর উপজেলার পাঁচ্চর এলাকার বালাকান্দি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুই কিশোরী হচ্ছে ওই এলাকার আজিজুল ইসলামের মেয়ে জান্নাত আক্তার (১৩) ও ফারুক ফরাজীর মেয়ে আতিকা আক্তার (১৩)। অসুস্থ হয়েছে লাবিবা আক্তার (১২)। তারা শিবচর উপজেলার পাঁচ্চর ইউনিয়নের বালাকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। নিহত দুই কিশোরী সম্পর্কে খালাতো বোন বলে জানা গেছে।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানায়, আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে গোসল করতে বাড়ির পাশের পুকুরে নামে ওই এলাকার জান্নাতুল, আতিকা ও লাবিবা। পরে পুকুরের পানিতে তারা তলিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণেও তারা পাড়ে উঠতে পারেনি। দুই ঘণ্টা পর ৩টার দিকে জান্নাতুল ও আতিকাকে পানিতে ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তল্লাশি করে উদ্ধার করা হয় লাবিবাকে। তিনজনকেই উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাসপাতালের চিকিৎসক জান্নাতুল ও আতিকাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুই কিশোরীর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। লাবিবা চিকিৎসাধীন রয়েছে।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.কামাল হোসেন বলেন, দুই কিশোরীর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আরও একজন চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক।
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