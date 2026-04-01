স্বামীর স্বীকৃতির দাবিতে স্ত্রীর বাড়িতে যুবকের অনশন

মাদারীপুরের ডাসারে স্বামীর স্বীকৃতির দাবিতে স্ত্রীর বাড়িতে অনশন করছেন বিশ্বজিৎ পাত্র (২৮) নামের এক যুবক। বুধবার (১ এপ্রিল) বিকেলে ডাসার উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের নবগ্রাম গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন ওই বাড়িতে ভিড় করে।
বিশ্বজিৎ পাত্র বলেন, ডাসার উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের নবগ্রাম গ্রামের মনতোষ বাড়ৈর মেয়ে অনুশীলা বাড়ৈর (২৩) সঙ্গে প্রায় ১০ বছর ধরে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। চার বছর আগে তাঁরা কোর্ট ম্যারেজ করেন। কিন্তু বিয়ের চার বছর পর অনুশীলা তাঁদের বিয়ে ও সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। এ কারণে স্বামীর স্বীকৃতির দাবিতে তিনি স্ত্রীর বাড়িতে অনশন শুরু করেছেন।
বিশ্বজিৎ আরও বলেন, অনুশীলার নার্সিং পড়াশোনার পেছনে তিনি ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন। ঢাকায় দীর্ঘ সময় তাঁরা একসঙ্গে বাসা ভাড়া করে থেকেছেন। বিষয়টি তাঁদের পরিবার ও গ্রামের অনেকেই জানেন। সম্প্রতি পড়াশোনা শেষ করে অনুশীলা একটি বেসরকারি হাসপাতালে নার্স হিসেবে চাকরি নেন। এর পর থেকে তিনি দূরত্ব তৈরি করেন। ১২ দিন ধরে তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তাই বাধ্য হয়ে স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বিয়ের স্বীকৃতির দাবিতে অনশনে বসেছেন। সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তিনি।
এ বিষয়ে অনুশীলা বাড়ৈ বলেন, ‘তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। জোর করে কোর্ট ম্যারেজে সই করানো হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে আমি তাকে ডিভোর্স দিয়েছি। তার সঙ্গে আমি সংসার করব না।’
ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হবে। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রির’ কন্টেন্ট তৈরি করে রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কুড়িগ্রামের দ্বীপচর নারায়ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর তাজুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পেজ ‘তাজু ভাই ২.০’ ফিরে পেয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) থেকে পেজটি আবারও ফেসবুকে দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে হঠাৎ করে পেজটি ‘উধাও’ হয়ে যায়।১ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।২৭ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।৩৩ মিনিট আগে