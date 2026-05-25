চিতলমারীতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলার আসামিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

বাগেরহাটের চিতলমারীতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলার আসামি পাভেল মোল্লাকে (২২) গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ সোমবার বিকেল ৫টায় উপজেলার বড়বাড়িয়া ইউনিয়নের পোদ্দারপাড়া এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করেন, বড়বাড়িয়া বাসাবাড়িরচর গ্রামের প্রভাবশালী বুলবুল মোল্লার ছেলে পাভেল মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে ওই স্কুলছাত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। পরে গত ১৬ মার্চ সহযোগীদের নিয়ে মেয়েটিকে অপহরণ করে নির্জন ঘরে আটকে রেখে ধর্ষণ করেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, দুই দিন পর ১৮ মার্চ ভোরে ভুক্তভোগীকে তার মামার বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যান। এ ঘটনায় ১৯ মার্চ চিতলমারী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়। মামলায় পাভেল মোল্লাকে এজাহারভুক্ত ও অজ্ঞাতনামা আরও দুজনকে আসামি করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, দুই মাস পার হলেও আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। বরং মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ভুক্তভোগীর পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা অন্যায়কারীর দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান।
এ বিষয়ে চিতলমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে এবং প্রযুক্তির সহায়তায় তাঁকে দ্রুতই আটক করা সম্ভব হবে।
