মাদারীপুরে শাজাহান খানের বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পাহারা দেওয়া যুবদল নেতার পদ স্থগিত

মাদারীপুর প্রতিনিধি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী ও মাদারীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান খান ও তাঁর ভাইদের বাড়িসহ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পাহারা দেওয়ার ঘটনায় জেলা যুবদল নেতা ফারুক হোসেন ব্যাপারীর পদ স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
ফারুক হোসেন ব্যাপারী মাদারীপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক পদে ছিলেন। এর আগে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) তাঁকে তিন দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মাদারীপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক হোসেন ব্যাপারীর প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হলো। যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।
স্থানীয় নেতা-কর্মী সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন গ্রুপে আওয়ামী লীগ নেতা শাজাহান খানের বাড়ি ও তাঁর ভাইদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করার কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পরে মাদারীপুর শহরের চাঁনমারি মসজিদের সামনে শাজাহান খানের দশতলা ভবনসহ তাঁর ভাইদের চারটি বাড়ি, আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও পেট্রলপাম্পে কোনো ধরনের সহিংসতা যেন না হয়, তার জন্য যুবদলের আহ্বায়ক ফারুকের নেতৃত্বে অর্ধশত কর্মী শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পাহারা দেন। তাঁদের এই কার্যক্রমের একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার সৃষ্টি হয়।
বিষয়টি কেন্দ্রীয় যুবদলের নজরে এলে তাৎক্ষণিক ফারুক হোসেন ব্যাপারীকে শোকজ করা হয়। সেই নোটিশে তিন দিনের মধ্যে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়নের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। তাঁরা ব্যাখ্যা শুনে সোমবার রাতে তাঁর সকল পদ স্থগিত করেন।
মাদারীপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক হোসেন ব্যাপারী বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি দলীয় নেতা-কর্মী নিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করেছি। কেন্দ্রে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমার সুনাম ক্ষুণ্ন করতে একটি পক্ষ এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। আমি দলের স্বার্থে ছিলাম, আছি এবং থাকব।’
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঘন কুয়াশার কারণে মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান অংশে একের পর এক সংঘর্ষে তিনটি যাত্রীবাহী বাস ও একটি কাভার্ড ভ্যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া কলেজ গেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘন কুয়াশায় সামনে দেখতে না পারার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যানগুলো পরপর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে হাঁসাড়া হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেন। দুর্ঘটনার পর প্রায় আধা ঘণ্টা এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল ব্যাহত হয়।
হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা গুরুতর নয়। ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে নেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। ঘন কুয়াশাই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে তিনি জানান।
চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
এক দিনের ব্যবধানে চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। এর আগে গত সোমবারও চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল।
টানা শীত ও ঘন কুয়াশার কারণে জেলার খেটে খাওয়া মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। ভোর থেকেই উত্তরের হিমেল বাতাস ও কুয়াশার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে গেছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ, দিনমজুর, ইটভাটার শ্রমিক, সবজি বিক্রেতা ও গৃহিণীরা শীতের কারণে কষ্টে রয়েছেন।
চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসান বলেন, বুধবার সকাল ৬টায় ১০ দশমিক ৬ এবং ৯টায় ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। তিনি জানান, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে এবং মাসের শেষের দিকে বা নতুন বছরের শুরুতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওপর দিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।
এদিকে সকাল থেকেই তীব্র শীতে কর্মজীবী মানুষ বিপাকে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছেন তাঁরা, যাঁদের জীবিকার তাগিদে খুব ভোরে ঘর থেকে বের হতে হয়। পেশাভেদে ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে পাওয়া গেছে তাঁদের যন্ত্রণার চিত্র।
ভ্যানচালক জমির আলী বলেন, ‘বাপু, হাত-পা তো থরথর করি কাঁপে। ভ্যানের হাতল ধরি রাখা যায় না, বরফের মতো ঠান্ডা লাগে। পেটের দায়ে তা-ও বাইর হওয়া লাগে, কিন্তু রাস্তায় মানুষ কম থাকায় ভাড়াও ঠিকমতো পাইতাছি না।’
গৃহিণী রায়েবা খাতুন বলেন, ‘ভোরে উঠে বরফসমান পানি দিয়ে থালাবাসন ধোয়া আর রান্নাবান্না করা যে কী কষ্ট! ঘরে ছোট বাচ্চা আর বয়স্ক মানুষ আছে, তাদের ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছি।’
দিনমজুর শাহেদ আলী বলেন, ‘আমরা তো কামলা মানুষ, এক দিন কাজ না করলে চুলা জ্বলে না। কিন্তু শীত আর কুয়াশার কারণে কাম কম। শীতে শরীর চলে না, তা-ও ফাঁকা পেটে কাজের আশায় মোড়ে বইসা থাকি।’
ইটভাটার শ্রমিক বিপুল হোসেন বলেন, ‘ভোররাত থিকা কাজ শুরু করা লাগে। আগুনের পাশে থাকলেও পিঠ দিয়া কনকনে বাতাস ঢুকে। হাত-পা শীতে জড়সড় হইয়া যায়, ইটের কাজ করতে গেলে আঙুলগুলা অবশ লাগে।’
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার বলেন, ‘ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীত থেকে ফসল রক্ষায় কৃষকদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। ধানের বীজতলার ওপর জমে থাকা কুয়াশার পানি সকালে দড়ি টেনে ফেলে দিতে হবে। প্রয়োজনে পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে এবং ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। শাকসবজির ক্ষেত্রে বালাইনাশক স্প্রে করার পাশাপাশি চারার গোড়ায় পরিমিত পানি সেচ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি আমরা।’
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ আসাদুর রহমান মালিক খোকন জানান, শীতজনিত কারণে শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। হাসপাতালে প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ শিশু ও ২০০-৩০০ বয়োবৃদ্ধ রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন।
চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, শীতার্ত মানুষের পাশে জেলা প্রশাসন তৎপর। ইতিমধ্যে জেলাজুড়ে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিনি সমাজের বিত্তবানদেরও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।
চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুর শহরের মোহনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছেন কোস্ট গার্ড সদস্যরা। আজ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এই তথ্য জানান।
সিয়াম-উল-হক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে কোস্ট গার্ড চাঁদপুর স্টেশনের সদস্যরা চাঁদপুরের মোহনা-সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে তল্লাশি করে ৫ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়।
জব্দ করা গাঁজা ও আটক মাদক কারবারির পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদক পাচার রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানান সিয়াম-উল-হক।
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় ছিনতাইকারী সন্দেহে এক যুবককে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের জিলবাড়ী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
আটক যুবকের নাম মো. আরিফুল ইসলাম (২২)। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি দেশীয় ছোরা, একটি স্ক্রু ড্রাইভার ও নেশা সেবনের একটি ড্যান্ডি উদ্ধার করা হয়। পরে উত্তেজিত জনতা তাঁকে গ্রাম পুলিশ মো. মুকুল মিয়ার কাছে হস্তান্তর করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আরিফুল ইসলাম বলদিয়া ইউনিয়নের মধ্য বিন্না গ্রামের মো. সুমন হোসেনের ছেলে। মঙ্গলবার রাতে তিনি পার্শ্ববর্তী জিলবাড়ী গ্রামে মো. চান্দু মিয়ার করাতকলের সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। এ সময় চান্দু মিয়া তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে ওই যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে সঙ্গে থাকা ছোরা দিয়ে কোপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।
চান্দু মিয়ার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ওই যুবককে আটক করে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে ছোরা, স্ক্রু ড্রাইভার ও নেশা সেবনের ড্যান্ডি (গাম) উদ্ধার করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
স্থানীয় শিক্ষক মো. এনামুল হক রতন বলেন, অভিযুক্ত যুবক মূলত ঢাকায় বসবাস করেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বড় ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
গ্রাম পুলিশ মো. মুকুল মিয়া জানান, দেশীয় অস্ত্রসহ যুবককে গ্রামবাসী আটক করে তাঁর কাছে হস্তান্তর করেছে। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, আটক যুবককে থানায় নেওয়ার পর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
