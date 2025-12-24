Ajker Patrika
জাতীয়

নতুন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৫৯
প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

আজ বুধবার তাঁকে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৪।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেছেন।

এ নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

বিষয়:

বিচারপতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...