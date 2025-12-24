যুবদল নেতা আরিফ সিকদার হত্যা: সুব্রত বাইনের মেয়ে ফের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যুবদল নেতা আরিফ সিকদার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিন বিথীকে ফের চার দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক আজ বুধবার এই নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আদালতের হাতিরঝিল থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) এসআই আরিফ রেজা।
হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আজ খাদিজাকে আদালতে হাজির করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও পাঁচ দিন রিমান্ডের আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, খাদিজাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তবে অনেক তথ্যই তিনি গোপন রেখেছেন। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ফের রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।
শুনানি শেষে খাদিজার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
এর আগে ১৮ ডিসেম্বর আরিফ সিকদার হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খাদিজাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এর তিন দিন আগে ১৫ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলা কারাগারের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
সেদিন রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে সুব্রত বাইন ওরফে ফতেহ আলী ও তাঁর মেয়ে খাদিজা মগবাজার ও হাতিরঝিল এলাকায় আধিপত্য বিস্তার শুরু করেন। যুবদল নেতা আরিফকে তাঁরা প্রতিপক্ষ মনে করতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের পরিকল্পনায় আরিফকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় আসামি খাদিজা জড়িত ছিলেন বলে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।
মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, গত ১৯ এপ্রিল রাতে হাতিরঝিল থানার নয়াটোলা মোড়ল গলির দ্য ঝিল ক্যাফের সামনে আরিফ সিকদারকে গুলি করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১ এপ্রিল মারা যান ঢাকা মহানগর উত্তরের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সহক্রীড়া সম্পাদক।
এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির বোন রিমা আক্তার সুব্রত বাইনের সহযোগী মাহফুজুর রহমান বিপুসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন।
যুবদল নেতা আরিফ সিকদার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিন বিথীকে ফের চার দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক আজ বুধবার এই নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আদালতের হাতিরঝিল থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) এসআই আরিফ রেজা।
হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আজ খাদিজাকে আদালতে হাজির করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও পাঁচ দিন রিমান্ডের আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, খাদিজাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তবে অনেক তথ্যই তিনি গোপন রেখেছেন। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ফের রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।
শুনানি শেষে খাদিজার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
এর আগে ১৮ ডিসেম্বর আরিফ সিকদার হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খাদিজাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এর তিন দিন আগে ১৫ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলা কারাগারের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
সেদিন রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে সুব্রত বাইন ওরফে ফতেহ আলী ও তাঁর মেয়ে খাদিজা মগবাজার ও হাতিরঝিল এলাকায় আধিপত্য বিস্তার শুরু করেন। যুবদল নেতা আরিফকে তাঁরা প্রতিপক্ষ মনে করতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের পরিকল্পনায় আরিফকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় আসামি খাদিজা জড়িত ছিলেন বলে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।
মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, গত ১৯ এপ্রিল রাতে হাতিরঝিল থানার নয়াটোলা মোড়ল গলির দ্য ঝিল ক্যাফের সামনে আরিফ সিকদারকে গুলি করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১ এপ্রিল মারা যান ঢাকা মহানগর উত্তরের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সহক্রীড়া সম্পাদক।
এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির বোন রিমা আক্তার সুব্রত বাইনের সহযোগী মাহফুজুর রহমান বিপুসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দর এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোলপ্লাজা সাধারণের জন্য টোলমুক্ত থাকবে। আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বি অন্তঃসত্ত্বা থাকার কথা বলেছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাঁকে প্রিজন সেলে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সব রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা কি না।৩০ মিনিট আগে
দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গুলশান-২ পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।৩৮ মিনিট আগে
খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উদ্যাপন উপলক্ষে আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন উড়াতে মারা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।৪০ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দর এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোলপ্লাজা সাধারণের জন্য টোলমুক্ত থাকবে। আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই টোলপ্লাজা দিয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশকারী যানবাহনের কাছ থেকে কোনো টোল আদায় করা হবে না।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওই টোলপ্লাজা ব্যবহারকারী যানবাহনগুলো এই সুবিধা পাবে।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দর এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোলপ্লাজা সাধারণের জন্য টোলমুক্ত থাকবে। আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই টোলপ্লাজা দিয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশকারী যানবাহনের কাছ থেকে কোনো টোল আদায় করা হবে না।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওই টোলপ্লাজা ব্যবহারকারী যানবাহনগুলো এই সুবিধা পাবে।
হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আজ খাদিজাকে আদালতে হাজির করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও পাঁচ দিন রিমান্ডের আবেদন করেন।১ ঘণ্টা আগে
গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বি অন্তঃসত্ত্বা থাকার কথা বলেছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাঁকে প্রিজন সেলে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সব রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা কি না।৩০ মিনিট আগে
দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গুলশান-২ পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।৩৮ মিনিট আগে
খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উদ্যাপন উপলক্ষে আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন উড়াতে মারা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।৪০ মিনিট আগে
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক মোতালেব শিকদারকে (৪০) গুলি করে হত্যাচেষ্টার মামলাটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে সোনাডাঙ্গা মডেল থানা থেকে মামলাটি কেএমপির ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়। গত সোমবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সোনাডাঙ্গা থানাধীন আল আকসা মসজিদ সরণির ১০৯ নম্বর রোডের মুক্তা হাউসের নিচতলায় তানিয়া তন্বির ফ্ল্যাটে মোতালেব শিকদারকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়।
এদিকে এই মামলায় একমাত্র গ্রেপ্তার হওয়া এনসিপির সহযোগী সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির খুলনা জেলার যুগ্ম সদস্যসচিব তানিয়া তন্বি দেড় মাসের অন্তঃসত্ত্বা বলে দাবি করেছেন। তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সেখানে অন্তঃসত্ত্বা বিষয়ে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মোতালেব শিকদারের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার বাদী হয়ে ছয়-সাতজন অজ্ঞাতনামা আসামি দিয়ে মামলা করেছেন। এই মামলায় আটক তানিয়া তন্বিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সোমবার রাতে তাঁকে নগরীর টুটপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাটির অধিক তদন্তের জন্য আজ বুধবার ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বি অন্তঃসত্ত্বা থাকার কথা বলেছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাঁকে প্রিজন সেলে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সব রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা কি না।
কেএমপির এই কর্মকর্তা বলেন, ‘ঘটনার দিন ওই ফ্ল্যাটে এবং আশপাশে মোতালেব শিকদার, তানিয়া তন্বি এবং তাঁর স্বামী তানভীর শেখসহ ১০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি শীর্ষ সন্ত্রাসী সংগঠনের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিত থাকার বিষয়ে তথ্য পাচ্ছি। চাঁদাবাজি, মাদক (ইয়াবা) ভাগবাঁটোয়ারার বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। মোতালেব শিকদার, তানিয়া তন্বি এবং তাঁর স্বামী তানভীর শেখ নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। মোতালেব শিকদারের ব্যাপারেও আলাদা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আহত মোতালেব শিকদারের কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সোমবার আহত হওয়ার পর সে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু এখন সে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ভান করছে। সে পুলিশ দেখলেই বোবা হয়ে যাচ্ছে। ইশারা ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে কথা বলছে। কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে কলম দিয়ে আঁকাবাঁকা কী সব খাতায় লিখে দিচ্ছে; আমরা বুঝতে পারছি না। সে সুস্থ হওয়ার পর জ্ঞিাসাবাদ করা হবে।’ তিনি জানান, ঘটনার পর থেকে তন্বির স্বামী তানভীর শেখ পলাতক রয়েছেন। তানভীরসহ অন্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশের পাশাপাশি র্যাব কাজ করছে।
ডিবির ওসি বলেন, বেলা আড়াইটা পর্যন্ত মামলার নথি ডিবি কার্যালয়ে এসে পৌঁছায়নি। মামলার নথি এলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বি অন্তঃসত্ত্বার বিষয়টি হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক মোতালেব শিকদারকে (৪০) গুলি করে হত্যাচেষ্টার মামলাটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে সোনাডাঙ্গা মডেল থানা থেকে মামলাটি কেএমপির ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়। গত সোমবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সোনাডাঙ্গা থানাধীন আল আকসা মসজিদ সরণির ১০৯ নম্বর রোডের মুক্তা হাউসের নিচতলায় তানিয়া তন্বির ফ্ল্যাটে মোতালেব শিকদারকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়।
এদিকে এই মামলায় একমাত্র গ্রেপ্তার হওয়া এনসিপির সহযোগী সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির খুলনা জেলার যুগ্ম সদস্যসচিব তানিয়া তন্বি দেড় মাসের অন্তঃসত্ত্বা বলে দাবি করেছেন। তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সেখানে অন্তঃসত্ত্বা বিষয়ে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মোতালেব শিকদারের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার বাদী হয়ে ছয়-সাতজন অজ্ঞাতনামা আসামি দিয়ে মামলা করেছেন। এই মামলায় আটক তানিয়া তন্বিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সোমবার রাতে তাঁকে নগরীর টুটপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাটির অধিক তদন্তের জন্য আজ বুধবার ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বি অন্তঃসত্ত্বা থাকার কথা বলেছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাঁকে প্রিজন সেলে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সব রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা কি না।
কেএমপির এই কর্মকর্তা বলেন, ‘ঘটনার দিন ওই ফ্ল্যাটে এবং আশপাশে মোতালেব শিকদার, তানিয়া তন্বি এবং তাঁর স্বামী তানভীর শেখসহ ১০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি শীর্ষ সন্ত্রাসী সংগঠনের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিত থাকার বিষয়ে তথ্য পাচ্ছি। চাঁদাবাজি, মাদক (ইয়াবা) ভাগবাঁটোয়ারার বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। মোতালেব শিকদার, তানিয়া তন্বি এবং তাঁর স্বামী তানভীর শেখ নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। মোতালেব শিকদারের ব্যাপারেও আলাদা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আহত মোতালেব শিকদারের কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সোমবার আহত হওয়ার পর সে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু এখন সে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ভান করছে। সে পুলিশ দেখলেই বোবা হয়ে যাচ্ছে। ইশারা ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে কথা বলছে। কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে কলম দিয়ে আঁকাবাঁকা কী সব খাতায় লিখে দিচ্ছে; আমরা বুঝতে পারছি না। সে সুস্থ হওয়ার পর জ্ঞিাসাবাদ করা হবে।’ তিনি জানান, ঘটনার পর থেকে তন্বির স্বামী তানভীর শেখ পলাতক রয়েছেন। তানভীরসহ অন্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশের পাশাপাশি র্যাব কাজ করছে।
ডিবির ওসি বলেন, বেলা আড়াইটা পর্যন্ত মামলার নথি ডিবি কার্যালয়ে এসে পৌঁছায়নি। মামলার নথি এলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বি অন্তঃসত্ত্বার বিষয়টি হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আজ খাদিজাকে আদালতে হাজির করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও পাঁচ দিন রিমান্ডের আবেদন করেন।১ ঘণ্টা আগে
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দর এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোলপ্লাজা সাধারণের জন্য টোলমুক্ত থাকবে। আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গুলশান-২ পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।৩৮ মিনিট আগে
খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উদ্যাপন উপলক্ষে আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন উড়াতে মারা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।৪০ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গুলশান-২ পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
একই সঙ্গে বসুন্ধরা আবাসিকে এভারকেয়ার হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকায় ড্রোন ওড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই হাসপাতালে গত ২৩ নভেম্বর থেকে চিকিৎসাধীন আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।
আজ বুধবার দুপুরে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গমনাগমন এলাকায় (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জসীমউদ্দীন রোড হয়ে এয়ারপোর্ট রোড থেকে কুড়িল ফ্লাইওভার হয়ে ৩৬ জুলাই এক্সপ্রেস হয়ে পূর্বাচল হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতাল হয়ে এয়ারপোর্ট টু বনানী সড়ক হয়ে কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ দিয়ে গুলশান-২ সার্কেল হয়ে গুলশান নর্থ অ্যাভিনিউ দিয়ে তাঁর বাসভবন পর্যন্ত) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেকোনো ধরনের ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
এ ছাড়া আজ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এভারকেয়ার হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনুমোদনহীন ড্রোন ওড়ানোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেছে ডিএমপি।
দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গুলশান-২ পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
একই সঙ্গে বসুন্ধরা আবাসিকে এভারকেয়ার হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকায় ড্রোন ওড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই হাসপাতালে গত ২৩ নভেম্বর থেকে চিকিৎসাধীন আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।
আজ বুধবার দুপুরে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গমনাগমন এলাকায় (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জসীমউদ্দীন রোড হয়ে এয়ারপোর্ট রোড থেকে কুড়িল ফ্লাইওভার হয়ে ৩৬ জুলাই এক্সপ্রেস হয়ে পূর্বাচল হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতাল হয়ে এয়ারপোর্ট টু বনানী সড়ক হয়ে কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ দিয়ে গুলশান-২ সার্কেল হয়ে গুলশান নর্থ অ্যাভিনিউ দিয়ে তাঁর বাসভবন পর্যন্ত) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেকোনো ধরনের ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
এ ছাড়া আজ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এভারকেয়ার হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনুমোদনহীন ড্রোন ওড়ানোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেছে ডিএমপি।
হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আজ খাদিজাকে আদালতে হাজির করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও পাঁচ দিন রিমান্ডের আবেদন করেন।১ ঘণ্টা আগে
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দর এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোলপ্লাজা সাধারণের জন্য টোলমুক্ত থাকবে। আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বি অন্তঃসত্ত্বা থাকার কথা বলেছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাঁকে প্রিজন সেলে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সব রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা কি না।৩০ মিনিট আগে
খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উদ্যাপন উপলক্ষে আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন উড়াতে মারা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।৪০ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উদ্যাপন উপলক্ষে আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন উড়াতে মারা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল বৃহস্পতিবার খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুভ বড়দিন উদ্যাপিত হবে। ওই অনুষ্ঠান ভাবগম্ভীর ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অরডিন্যান্সের ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন উড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
পবিত্র বড়দিন অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও নিরাপদে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশ নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছে।
খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উদ্যাপন উপলক্ষে আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন উড়াতে মারা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল বৃহস্পতিবার খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুভ বড়দিন উদ্যাপিত হবে। ওই অনুষ্ঠান ভাবগম্ভীর ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অরডিন্যান্সের ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন উড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
পবিত্র বড়দিন অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও নিরাপদে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশ নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছে।
হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আজ খাদিজাকে আদালতে হাজির করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও পাঁচ দিন রিমান্ডের আবেদন করেন।১ ঘণ্টা আগে
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দর এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোলপ্লাজা সাধারণের জন্য টোলমুক্ত থাকবে। আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া তন্বি অন্তঃসত্ত্বা থাকার কথা বলেছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাঁকে প্রিজন সেলে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সব রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা কি না।৩০ মিনিট আগে
দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গুলশান-২ পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।৩৮ মিনিট আগে