Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুরের শিবচরে নিখোঁজের ১২ দিন পরে মিজান শেখ (৪৫) নামের এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবারর (১২ আগস্ট) ভোরে উপজেলার মাদবরের চর ইউনিয়নের বাখরের কান্দি এলাকায় মাটিচাপা অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

ভ্যান ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে জানান সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন।

জানা গেছে, গত ৩১ জুলাই ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি পাঁচ্চর ইউনিয়নের পশ্চিম বালাকান্দি এলাকার মৃত আজিজ শেখের ছেলে ভ্যানচালক মিজান। পরদিন নিখোঁজের স্ত্রী রহিমা বেগম বাদী হয়ে শিবচর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারে নামে শিবচর থানার পুলিশ।

নিখোঁজের মোবাইল নম্বরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নুরুল আমিন শামীম (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার শামীম শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার নাওডোবা এলাকার হাসেম শেখের ছেলে। পরে তার দেওয়া তথ্যমতে শিবচরের বাখরের কান্দি এলাকার খলিলুর রহমান নান্টু নামে এক ব্যক্তির বাড়ির ভেতরে মাটিচাপা অবস্থায় নিখোঁজ মিজানের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ বিষয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, ‘নিখোঁজের পর থেকেই আমরা অভিযানে নামি। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত নুরুল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যে নিখোঁজ ব্যক্তির মরদেহ মাটি চাপা অবস্থায় উদ্ধার করি। মূলত ভ্যান ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরউদ্ধারপুলিশঢাকা বিভাগমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

মোবাইলে সর্বত্র ইন্টারনেট সংযোগ দেবে স্টারলিংকের ডাইরেক্ট-টু-সেল

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

সম্পর্কিত

নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি নান্নু, সম্পাদক রিপন

নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি নান্নু, সম্পাদক রিপন

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

সাংবাদিক তুহিন হত্যা: আরেক আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

সাংবাদিক তুহিন হত্যা: আরেক আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ

ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ