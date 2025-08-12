ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুরের শিবচরে নিখোঁজের ১২ দিন পরে মিজান শেখ (৪৫) নামের এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবারর (১২ আগস্ট) ভোরে উপজেলার মাদবরের চর ইউনিয়নের বাখরের কান্দি এলাকায় মাটিচাপা অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
ভ্যান ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে জানান সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন।
জানা গেছে, গত ৩১ জুলাই ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি পাঁচ্চর ইউনিয়নের পশ্চিম বালাকান্দি এলাকার মৃত আজিজ শেখের ছেলে ভ্যানচালক মিজান। পরদিন নিখোঁজের স্ত্রী রহিমা বেগম বাদী হয়ে শিবচর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারে নামে শিবচর থানার পুলিশ।
নিখোঁজের মোবাইল নম্বরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নুরুল আমিন শামীম (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার শামীম শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার নাওডোবা এলাকার হাসেম শেখের ছেলে। পরে তার দেওয়া তথ্যমতে শিবচরের বাখরের কান্দি এলাকার খলিলুর রহমান নান্টু নামে এক ব্যক্তির বাড়ির ভেতরে মাটিচাপা অবস্থায় নিখোঁজ মিজানের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ বিষয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, ‘নিখোঁজের পর থেকেই আমরা অভিযানে নামি। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত নুরুল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যে নিখোঁজ ব্যক্তির মরদেহ মাটি চাপা অবস্থায় উদ্ধার করি। মূলত ভ্যান ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মাদারীপুরের শিবচরে নিখোঁজের ১২ দিন পরে মিজান শেখ (৪৫) নামের এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবারর (১২ আগস্ট) ভোরে উপজেলার মাদবরের চর ইউনিয়নের বাখরের কান্দি এলাকায় মাটিচাপা অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
ভ্যান ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে জানান সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন।
জানা গেছে, গত ৩১ জুলাই ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি পাঁচ্চর ইউনিয়নের পশ্চিম বালাকান্দি এলাকার মৃত আজিজ শেখের ছেলে ভ্যানচালক মিজান। পরদিন নিখোঁজের স্ত্রী রহিমা বেগম বাদী হয়ে শিবচর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারে নামে শিবচর থানার পুলিশ।
নিখোঁজের মোবাইল নম্বরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নুরুল আমিন শামীম (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার শামীম শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার নাওডোবা এলাকার হাসেম শেখের ছেলে। পরে তার দেওয়া তথ্যমতে শিবচরের বাখরের কান্দি এলাকার খলিলুর রহমান নান্টু নামে এক ব্যক্তির বাড়ির ভেতরে মাটিচাপা অবস্থায় নিখোঁজ মিজানের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ বিষয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, ‘নিখোঁজের পর থেকেই আমরা অভিযানে নামি। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত নুরুল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যে নিখোঁজ ব্যক্তির মরদেহ মাটি চাপা অবস্থায় উদ্ধার করি। মূলত ভ্যান ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
দীর্ঘ ১৫ বছর পর নওগাঁ জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক আহ্বায়ক আবু বক্কর সিদ্দিক নান্নু। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন যুগ্ম আহ্বায়ক মামুনুর রহমান রিপন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ভোট গণনা শেষে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা...৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় ছাত্রদল নেতা হিজবুল আলম জিয়েসের একটি টর্চার সেলের সন্ধান মিলেছে। সেখানে সাধারণ মানুষকে ধরে এনে নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক মামুন সরকার হামলার শিকার হন এবং থানায় মামলা করেন।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে আরেক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গতকাল সোমবার রাতে রাজধানী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার নাম তুহিন। গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার (অপরাধ-উত্তর) মো. রবিউল হা১ ঘণ্টা আগে
দাবিকৃত টাকা না পেয়ে ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে নগর গোয়েন্দা পুলিশের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন এক নারী। গতকাল সোমবার চট্টগ্রামে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ারের আদালতে এই মামলাটি হয়।১ ঘণ্টা আগে