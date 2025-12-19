Ajker Patrika

বিয়ের তিন বছরের মাথায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ২৭
হত্যায় অভিযুক্ত সাকিব মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
হত্যায় অভিযুক্ত সাকিব মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় বিয়ের তিন বছরের মাথায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। নিহত নারীর নাম ইভা (২০)। তিনি এক কন্যাসন্তানের জননী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিন বছর আগে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে ইভা ও সাকিব মিয়ার (২২) বিয়ে হয়। তাঁদের ছয় মাস বয়সী এক কন্যাসন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকে ইভা বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে সাকিব মিয়া শ্বশুরবাড়িতে যান। রাত ১১টার দিকে পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সাকিব ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইভাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ ওঠে।

পরে স্বজন ও প্রতিবেশীরা ইভাকে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জের সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে রাখা হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে আগরপাট্টা গ্রামের বোরহান উদ্দিনের বাড়িসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। তবে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

