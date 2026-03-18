Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে আতশবাজি ফোটাতে গিয়ে স্কুলছাত্র গুরুতর আহত

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে আতশবাজি ফোটাতে গিয়ে স্কুলছাত্র গুরুতর আহত
আহত স্কুলছাত্রকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে আতশবাজি ফোটাতে গিয়ে নিলয় (১৫) নামের এক স্কুলছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) রাত ১০টার দিকে মাদারীপুরের কালকিনি পৌরসভার দক্ষিণ কৃষ্ণনগর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহত নিলয় কৃষক মো. আলমগীর সরদারের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বাজার থেকে আতশবাজি কিনে ফোটাতে গেলে বিস্ফোরণে নিলয়ের বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল ও ডান পাশের হাঁটু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিলয়ের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাতে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মশিউর রহমান বলেন, ‘ওই শিক্ষার্থীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে বরিশালে পাঠানো হয়েছে। আতশবাজি বিক্রি বন্ধ হওয়া উচিত, তা না হলে আরও ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।’

