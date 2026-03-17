Ajker Patrika
মাদারীপুর

এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ, বাড়তি ভাড়ায় ক্ষোভ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ১৫: ০৭
ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা প্রায় সব পরিবহনেই যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটিতে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষ। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকাল থেকেই ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ বাড়তে দেখা গেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চাপ আরও বেড়েছে। তবে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে ফিরতে হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন যাত্রীরা।

সরেজমিনে মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেছে, দক্ষিণাঞ্চলগামী লেনে দূরপাল্লার বাসের পাশাপাশি ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরসাইকেলের ব্যাপক চাপ রয়েছে। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা প্রায় সব পরিবহনেই যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গেছে। লোকাল পরিবহনেও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি যাত্রী বহন করা হচ্ছে।

ঢাকার গুলিস্তান ও যাত্রাবাড়ী থেকে মাদারীপুর জেলার শিবচরের বিভিন্ন স্টপেজে স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তি ভাড়া দিয়েই ফিরতে হচ্ছে বলে যাত্রীরা জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার থেকেই ঈদের ছুটি শুরু হওয়ায় ভোর থেকে বাড়ি ফেরার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও ঢাকা থেকে শিবচর ও ভাঙ্গা পর্যন্ত যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

ঢাকা থেকে শিবচরের পাচ্চর পর্যন্ত লোকাল বাসে স্বাভাবিক ভাড়া ১৭০ টাকা হলেও বর্তমানে যাত্রীদের ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত গুনতে হচ্ছে। স্বল্প দূরত্বের যাত্রীরাই বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন বলে জানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। অনেক ক্ষেত্রে যাত্রীদের ভাঙ্গা পর্যন্ত ভাড়া দিয়েই মাঝপথে নামতে হচ্ছে।

ঢাকা থেকে আসা যাত্রী মো. ইয়াসিন বলেন, ‘ঈদের সময় ভাড়া বেশি নেওয়া হয়। সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে বাসে উঠতে হয়েছে। ভিড়ও অনেক বেশি। ঢাকা থেকে শিবচর পর্যন্ত ৪০০ টাকা নিচ্ছে।’

আরেক যাত্রী ফারজানা আক্তার বলেন, ‘ঈদে বাড়ি ফেরা এখন একধরনের চ্যালেঞ্জ। পদ্মা সেতু চালুর পর যাত্রা সহজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাড়া অনেক বেশি নেওয়া হচ্ছে। ভিড়ের কারণে দর-কষাকষিরও সুযোগ নেই।’

পাচ্চর গোলচত্বরসহ একাধিক স্টপেজে ঢাকামুখী যাত্রীদের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলগামী যাত্রীদের ভিড় বেশি দেখা গেছে। বাস থেকে নেমে অনেকেই থ্রি-হুইলারে করে বাড়ির পথে রওনা হচ্ছেন। অন্যদিকে ঢাকাগামী লেনে যানবাহন তুলনামূলক ফাঁকা দেখা গেছে।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম জানান, ঈদকে কেন্দ্র করে মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বেড়েছে। যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে ও দুর্ঘটনা এড়াতে হাইওয়ে পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে এবং যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে।

বিষয়:

যানবাহনশিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েঈদযাত্রাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

