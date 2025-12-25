তারেক রহমানের সংবর্ধনা: ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা এবং ঢাকার ৩০০ ফুটে গণসংবর্ধনাকে ঘিরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ লক্ষ করা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোর থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। ফলে সকাল থেকেই ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে ঢাকাগামী যানবাহনের চাপ সৃষ্টি হয়। অপর দিকে টানা তিন দিনের ছুটি থাকায় এবং দুপুরের পর নেতা-কর্মীরা ফিরতে শুরু করায় দক্ষিণাঞ্চলগামী লেনেও পরিবহনের চাপ তৈরি হয়। সরেজমিন আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে এ চিত্র চোখে পড়ে।
জানা গেছে, তারেক রহমানের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মাদারীপুর জেলার শিবচর থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা গতকাল বুধবার সকাল থেকেই ঢাকা যাওয়া শুরু করেন। আজ ভোরেও অনেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন। মাদারীপুর থেকে ভোরে নেতা-কর্মীদের গাড়িবহর এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে পদ্মা সেতু পার হয়ে ঢাকায় যান। দূরপাল্লার পরিবহন, মাইক্রোবাসসহ অন্যান্য পরিবহনের চাপ দেখা যায় এক্সপ্রেসওয়েতে। ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ঢাকামুখী চাপ এবং দুপুরের পর থেকে দক্ষিণাঞ্চলমুখী লেনে চাপ বাড়ে যাত্রীদের।
জেলা বিএনপির নেতারা জানান, দীর্ঘ ১৭ বছর দেশে ফিরছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি জনসভায় যোগ দিতে বাস, মাইক্রোবাস ও প্রাইভেট কারসহ বিভিন্ন যানবাহনে রাজধানী ঢাকায় যাচ্ছেন তাঁরা। আজ ভোরে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, শকুনি লেক, পৌর ঈদগাহ মাঠ, বিসিক শিল্পনগরী, চৌরাস্তা এলাকায় জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও পৌর এলাকা থেকে আগত বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী জড়ো হন। পরে সেখান থেকে তাঁরা যানবাহনে ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করেন। এ সময় দলীয় পতাকা, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে যাত্রা শুরু করেন নেতা-কর্মীরা।
মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব জাহান্দার আলী জাহান বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ পর তারেক রহমানকে দেশের মানুষ কাছে পাবেন। স্বাভাবিকভাবে সবাই খুশিতে আত্মহারা। তারেক রহমান দেশে না থাকলেও নেতা-কর্মীদের কাছাকাছি ছিলেন। অনলাইনে তাঁর বক্তব্য শুনেছেন। এখন সবাই স্বচক্ষে তাঁকে দেখবেন। বিএনপির নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সারা দেশের মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন এই ২৫ ডিসেম্বরের জন্য।’
এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চরে থাকা একাধিক যাত্রী জানান, আজ সকালে ছিল ঢাকাগামী পরিবহনের চাপ। নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা আজ ঢাকা গেছেন। দুপুরের পর আবার ঢাকা থেকে আসা যাত্রীদের চাপও রয়েছে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম জানান, মহাসড়কে যানবাহনের বাড়তি চাপ রয়েছে। গতিনিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে দায়িত্ব পালন করছে। ঘন কুয়াশায় সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে চালকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে জেঁকে বসেছে শীত। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে উত্তরের এ জেলায়। আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ১০টায় রাজশাহীতে তাপমাত্রা ছিল মাত্র ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এ দিন দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন।
আজ ভোর থেকে রাজশাহীতে ছিল ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশার কারণে ট্রেনসহ বিভিন্ন যানবাহনকে ফগ লাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালকা সূর্যের দেখা মিললেও তাতে তেমন উষ্ণতা মেলেনি। হাড় কাঁপানো শীতে শহরের ফুটপাত, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল ও আশপাশের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র লোকজন অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। অনেককে খড়কুটো ও কাঠ জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করতে চোখে পড়ে।
নগরের বুধপাড়া রেলওয়ে বস্তির বাসিন্দা সঞ্জয় কুমার জানান, কয়েক দিন ধরে শীতের তীব্রতা বেড়েছে। শীতের সঙ্গে বইছে ঝিরিঝিরি বাতাস, যা ঠান্ডার অনুভূতিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হচ্ছে শরীরের কাপড় ভিজে যাচ্ছে। এ বছর এখনো সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে শীত নিবারণের জন্য কোনো কম্বল পাননি বলেও জানান তিনি।
আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই দিনে রাজশাহীতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুটিই কমেছে। গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজশাহীতে দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ দিন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য ছিল ৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে গ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ছিল ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেদিন তাপমাত্রার পার্থক্য ছিল ১০ ডিগ্রি।
রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রহিদুল ইসলাম বলেন, রাজশাহীতে আজ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এটি দেশেরও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার দিক থেকে রাজশাহীর কাছাকাছি রয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলা, যেখানে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে সুকান্ত সরকার (৫২) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে থানা-পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোরে তাঁর মালিকানাধীন শুভ ব্রিকস ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার সুকান্ত সরকার উপজেলার আলাদিপুর ইউনিয়নের গিরিধরপুর গ্রামের স্বর্গীয় গোপেস্বর সরকারের ছেলে। একই সঙ্গে তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল লতিফ শাহ জানান, রাতভর বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে বিএনপির মিছিলে ককটেল হামলার ঘটনায় করা বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে মাহিন্দ্রচাপায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ওয়াপদা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত লুৎফর মণ্ডল (৭০) বালিয়াকান্দি উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নের শালমারা গ্রামের মৃত গণি মণ্ডলের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে কৃষক লুৎফর মণ্ডল পেঁয়াজের চারা বিক্রি করতে বাড়ি থেকে ভ্যানে করে বালিয়াকান্দি উপজেলার দিকে যাচ্ছিলেন। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে একই দিক থেকে আসা একটি মাহিন্দ্র ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এ সময় ভ্যানচালক নাদের শেখ ও যাত্রী কৃষক লুৎফর আহত হন। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে মেডিকেল অফিসার ডা. হাসান মাহমুদ কৃষক লুৎফরকে মৃত ঘোষণা করেন। ভ্যানচালক নাদের শেখ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বালিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রব তালুকদার বলেন, ‘দুর্ঘটনায় লুৎফর নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। আমরা মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছি।’
জুরাছড়ি (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
খেলাধুলায় উৎসাহ ও অনুশীলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলায় নারী খেলোয়াড়দের মধ্যে কাবাডি জুতা বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাঙামাটি জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর আর্থিক সহযোগিতায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. বায়েজীদ-বিন-আখন্দ নারী কাবাডি দলের ১৯ জন সদস্যের হাতে এসব জুতা তুলে দেন।
জুতা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জুরাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইমন চাকমা, ভুবন জয় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজিব ত্রিপুরা এবং রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর মো. মরশেদুল আলম।
জুতা পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে নারী কাবাডি খেলোয়াড় প্রভি চাকমা ও রিতা চাকমা জানান, প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসামগ্রীর অভাবে অনুশীলনে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হতো। কাবাডি জুতা পাওয়ায় তাঁরা আরও উৎসাহিত হয়েছেন এবং খেলায় মনোযোগ বাড়বে বলে জানান।
ভুবন জয় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজিব ত্রিপুরা জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, পার্বত্য এলাকার মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়াতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এতে নারী খেলোয়াড়েরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাবেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. বায়েজীদ-বিন-আখন্দ বলেন, নারী কাবাডি দলের খেলার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে জেলা প্রশাসকের বিশেষ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই জুতা বিতরণ করা হয়েছে। খেলাধুলার উন্নয়নে উপজেলা প্রশাসন সব সময় সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।
এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে জুরাছড়ির নারী কাবাডি খেলোয়াড়েরা ভবিষ্যতে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
