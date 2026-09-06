ডাসারে নিখোঁজের পরদিন বাক্প্রতিবন্ধীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

মাদারীপুরের ডাসার উপজেলায় নিখোঁজের এক দিন পর রুদ্র দাস (৪৫) নামের এক বাক্প্রতিবন্ধী শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার খিলগ্রামের ডাইয়ার বিল থেকে তাঁর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
রুদ্র দাস উপজেলর ধামুসা গ্রামের রামচন্দ্র দাসের ছেলে।
পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বাক্প্রতিবন্ধী রুদ্র দাস দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালাতেন। প্রতিদিনের মতো গতকাল শনিবার সকালেও কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। পরে আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক শ্রমিক জমিতে কৃষিকাজ করতে গিয়ে ডাইয়ার বিলে ভাসমান মরদেহ দেখতে পান। পরে পুলিশ খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করলে পরিবারের লোকজন রুদ্র দাসের মরদেহ শনাক্ত করেন।
ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান মাহমুদ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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