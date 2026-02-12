Ajker Patrika
মাদারীপুর

রাজৈরে ভোটকেন্দ্রের পাশে মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
রাজৈরে ভোটকেন্দ্রের পাশে মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা
মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার নয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রের পাশে পুড়িয়ে দেওয়া মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের রাজৈরে ভোটকেন্দ্রের পাশে একটি মোটরসাইকেলে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে মোটরসাইকেলটির বেশির ভাগই পুড়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বাজিতপুর ইউনিয়নের নয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রের পাশে এই ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বাজিতপুর ইউনিয়নের নয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রের পাশে একটি মোটরসাইকেলে আগুন জ্বলতে দেখে ভোটকেন্দ্রের আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। পরে ভোটারদের আতঙ্ক দূর হয়। তবে কে বা কারা মোটরসাইকেলটিতে আগুন দিয়েছে, তা জানা যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা সুমন ব্যাপারী বলেন, ‘মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। পরে প্রশাসনের লোকজন এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।’

রাজৈরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহফুজুল হক বলেন, ‘মোটরসাইকেলের আগুনের ঘটনায় তেমন কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন আছে।’

বিষয়:

মাদারীপুরআগুনঢাকা বিভাগদুর্বৃত্তনির্বাচনরাজৈরঢাকাভোটজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

