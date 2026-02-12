ভোটার তালিকা অ্যাপে থাকলেও লিস্টে নেই নাম, ভোট দেওয়া হলো না মনোয়ারার

ভোটার তালিকার তথ্য হালনাগাদের কারণে ভোট বঞ্চিত হয়েছেন ফরিদপুরের মনোয়ারা বেগম নামে এক নারী। ভোটকেন্দ্রের কক্ষে ঢুকেও ভোট না দিয়ে বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর ভোটার স্লিপের পেছনে লিখে দেওয়া হয়েছে, ‘অ্যাপে আছে, লিস্টে (পিডিএফ) নেই।’
আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ফরিদপুর-৩ আসনের শহরের হালিমা গার্লস স্কুলের মহিলা ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী নারী শহরের কমলাপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর ৭৮৮।
ভোট কক্ষ থেকে বের হয়ে তিনি সাংবাদিকদের দেখে ছুটে আসেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘এই কেন্দ্রে নাকি আমার নাম নেই। আমি তো এখানে আগে কয়েকবার ভোট দিয়েছি। আমাকে বলা হয়েছে, অন্য কোথাও আমার ভোটার তালিকা কর্তন করে নেওয়া হয়েছে। উনারা বলেছেন. কিন্তু আমি তো নিজেও জানি না। কখনো অন্য কোথাও পরিবর্তন করে নেওয়ার জন্য আবেদন করিনি। ভোট দিতে এসেও ভোট দিতে না পেরে এখন ফিরে যেতে হচ্ছে।’
এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আব্দুলাহ আল ইমরান আজকের পত্রিকাকে বলেন, “ওই নারীর ভোটার তালিকায় নাম নেই এবং ক্রমিক নম্বরের স্থানে ‘কর্তন করা হয়েছে’ লেখা। তালিকায় নাম না থাকলে ভোট দিতে পারবেন না।’
কেন্দ্রটিতে ৪ হাজার ১২৯ জন ভোটার রয়েছে।
‘এক সপ্তাহ ধরে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম ভোট দেব। প্রথমবার ভোটার হয়েই নতুন একটা পরিবেশ পেয়েছি। ভোট দিতে এসেও কোনো ঝামেলা হয়নি।’ কথাগুলো বলছিলেন পূর্ব শেওড়াপাড়ায় মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে (ব্রাঞ্চ-৩) ৭৮ নম্বর কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা শিক্ষার্থী সুমাইয়া তাবাসসুম ইকরা।৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন নেত্রকোনা-৪ (মদন-মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর।১৭ মিনিট আগে
বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে ভোটকেন্দ্রে নারীদের ভোটকক্ষে প্রবেশ করার অভিযোগে এক বিএনপি নেতাকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিবগঞ্জ উপজেলার রায়নগর ইউনিয়নের দারুস সুন্নত সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা...১৯ মিনিট আগে
ভোট দিতে না পারার অভিযোগ করেছেন কয়েকজন ভোটার। তাঁরা সবাই ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসনের ভোটার। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে ঢাকা-১৪-এর দুজন ও ১৫ আসনের একজন এ অভিযোগ করেন। জানা গেছে, ঢাকা-১৪ আসনে দারুস সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র-১-এ ভোট দিতে যান বিভূতিভূষণ বিশ্বাস।২২ মিনিট আগে