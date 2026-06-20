শিবচরে ট্রেনে কাটা পড়ে মানসিক প্রতিবন্ধী নারী নিহত

মাদারীপুর জেলার শিবচরে ট্রেনে কাটা পড়ে শুকরন বেগম (৭৫) নামে এক মানসিক প্রতিবন্ধী নারী মারা গেছেন। শনিবার (২০ জুন) সকালে উপজেলার মাদবরেরচর এলাকার তেলের পাম্প-সংলগ্ন স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শুকরন বেগম দত্তপাড়া ইউনিয়নের বাঁচামারা গ্রামের মোকশেদ হাওলাদারের স্ত্রী।
জানা গেছে, শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পদ্মা ও শিবচর রেলওয়ে স্টেশনের মাঝামাঝি মাদবরেরচর ইউনিয়নের মোল্লাবাজার-সংলগ্ন এলাকায় সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মানসিক প্রতিবন্ধী শুকরন বেগম নিহত হন।
স্থানীয় বাসিন্দারা মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে শিবচর থানা-পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।
নিহত নারী মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার দুপুর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে আমাদের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। রেলওয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। পরবর্তী আইনি কার্যক্রম রেলওয়ে পুলিশ করবে।’
সড়ক পরিবহন ও সেতু, নৌপরিবহন এবং রেলমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, ঢাকা-পাবনা রুটের জন্য লোকোমোটিভ প্রস্তুত আছে, আগামী মাসে (জুলাই) কিছু নতুন কোচ আসবে। এলেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগামী আগস্টে পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শুরু হবে। শনিবার (২০ জুন) বিকেলে পাবনা সার্কিট হাউস মিলনায়তনে সরকারি কর্মকর্তা ও৩ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়র ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ার আলীর বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শুরু হওয়া এই অভিযানে কুষ্টিয়া মডেল থানা-পুলিশ, জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) সদস্যরা অংশ নেন।২৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের পুবাইলে পুরোনো টায়ার থেকে তেল তৈরির কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর কারখানায় আগুন ধরে যায়। শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে পুবাইল কলেজ গেট এলাকার ‘অটো গ্রিন অয়েল’ নামের কারখানায় এই ঘটনা ঘটে।৩৩ মিনিট আগে
‘ইমন প্রতিদিন সকালে বাসা থেকে বাইসাইকেল চালিয়ে ফার্মগেট দোকানে কাজে যান। হয়তো কোনো কাজে খিলক্ষেত নিকুঞ্জ এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে সিএনজির ধাক্কায় ইমন আহত হন। ঘটনাস্থলে থাকা ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান...১ ঘণ্টা আগে