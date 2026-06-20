Ajker Patrika
মাদারীপুর

শিবচরে ট্রেনে কাটা পড়ে মানসিক প্রতিবন্ধী নারী নিহত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ জুন ২০২৬, ১৮: ০০
শিবচরে ট্রেনে কাটা পড়ে মানসিক প্রতিবন্ধী নারী নিহত
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুর জেলার শিবচরে ট্রেনে কাটা পড়ে শুকরন বেগম (৭৫) নামে এক মানসিক প্রতিবন্ধী নারী মারা গেছেন। শনিবার (২০ জুন) সকালে উপজেলার মাদবরেরচর এলাকার তেলের পাম্প-সংলগ্ন স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শুকরন বেগম দত্তপাড়া ইউনিয়নের বাঁচামারা গ্রামের মোকশেদ হাওলাদারের স্ত্রী।

জানা গেছে, শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পদ্মা ও শিবচর রেলওয়ে স্টেশনের মাঝামাঝি মাদবরেরচর ইউনিয়নের মোল্লাবাজার-সংলগ্ন এলাকায় সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মানসিক প্রতিবন্ধী শুকরন বেগম নিহত হন।

স্থানীয় বাসিন্দারা মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে শিবচর থানা-পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহত নারী মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার দুপুর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে আমাদের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। রেলওয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। পরবর্তী আইনি কার্যক্রম রেলওয়ে পুলিশ করবে।’

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগপ্রতিবন্ধীট্রেনমানসিক সমস্যাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত