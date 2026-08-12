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ঠাকুরগাঁও

শতভাগ ফেল পাঁচ শিক্ষককে শোকজ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
শতভাগ ফেল পাঁচ শিক্ষককে শোকজ
ছবি: সংগৃহীত

এসএসসি পরীক্ষায় ঠাকুরগাঁওয়ের পাঁচটি বিদ্যালয় থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। এসব বিদ্যালয় থেকে ২৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। সবাই অকৃতকার্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে জেলা শিক্ষা অফিস।

গতকাল জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শাহীন আকতার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সদর উপজেলার আকচা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, একই উপজেলার অনভারডিঘি উচ্চবিদ্যালয় ও মাধবপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়নি।

এ ছাড়া হরিপুর উপজেলার রামপুর ভাতুরিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে তিন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে।

শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শাহীন আকতার বলেন, বিদ্যালয়গুলোর ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখা হবে।

বিষয়:

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