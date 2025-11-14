Ajker Patrika

নিখোঁজের দুই দিন পর কালকিনিতে পুকুর থেকে সৌদিপ্রবাসীর লাশ উদ্ধার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
নিখোঁজের দুই দিন পর মাদারীপুরের কালকিনির একটি পুকুর থেকে সৌদি আরবপ্রবাসী মো. সাইফুল ইসলাম মুন্সীর (২৮) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কালকিনি উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের সূর্য্যমনি বাজারের পাশে একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত সাইফুল ইসলাম কালকিনি উপজেলার বাঁশগাড়ী ইউনিয়নের স্নানঘাটা এলাকার মোহাম্মাদ আলী মুন্সীর ছেলে।

পুলিশ ও নিহত সাইফুলের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাইফুল ইসলাম মুন্সী গত বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লাশ কালকিনির সূর্য্যমনি বাজারের পাশে একটি পুকুরে ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে কালকিনি থানার পুলিশ ওই প্রবাসীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম সোহেল রানা বলেন, নিহত প্রবাসী সাইফুল ইসলাম মুন্সীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

