নিখোঁজের দুই দিন পর কালকিনিতে পুকুর থেকে সৌদিপ্রবাসীর লাশ উদ্ধার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
নিখোঁজের দুই দিন পর মাদারীপুরের কালকিনির একটি পুকুর থেকে সৌদি আরবপ্রবাসী মো. সাইফুল ইসলাম মুন্সীর (২৮) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কালকিনি উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের সূর্য্যমনি বাজারের পাশে একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত সাইফুল ইসলাম কালকিনি উপজেলার বাঁশগাড়ী ইউনিয়নের স্নানঘাটা এলাকার মোহাম্মাদ আলী মুন্সীর ছেলে।
পুলিশ ও নিহত সাইফুলের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাইফুল ইসলাম মুন্সী গত বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লাশ কালকিনির সূর্য্যমনি বাজারের পাশে একটি পুকুরে ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে কালকিনি থানার পুলিশ ওই প্রবাসীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম সোহেল রানা বলেন, নিহত প্রবাসী সাইফুল ইসলাম মুন্সীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ৫৩ দিনের ব্যবধানে চারবার ডিসি পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে এ ধরনের ঘন ঘন রদবদলকে অনেকেই অস্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে সর্বশেষ চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে, চট্টগ্রামে যোগদানের মাত্র ২৫ দিনের মাথায় বর্তমান জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় নতুন ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ২৫তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম মিঞা। তিনি ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ডিসি হিসেবে যোগদান করেছিলেন।
কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ১২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের প্রথম নারী জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন ফরিদা খানম। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ ওঠার পর যোগদানের এক বছর না পেরোতেই চলতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে ফরিদা খানমকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়।
তাঁর জায়গায় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে। তবে ওই কর্মকর্তাকে চট্টগ্রামের নতুন ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও যোগদানের আগেই সে আদেশ বাতিল করে সরকার।
এরপর ১৫ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণলায়ের এক প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রামের নতুন ডিসি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তৎকালীন ফেনী জেলা প্রশাসকের হিসেবে দায়িত্বে থাকা সাইফুল ইসলামকে। ওই প্রজ্ঞাপন জারির পর ১৯ অক্টোবর সাইফুল ইসলাম চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।
যদিও মন্ত্রণালয় বলছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় প্রশাসনের রদবদলের অংশ হিসেবে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী প্রয়াত এক আওয়ামী লীগ নেতার কবর জিয়ারত করেছেন। এমন ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম হয়েছে।
জানা গেছে, ভেড়ামারা উপজেলায় ধানের শীষের হয়ে প্রচারণা করছেন বিএনপি প্রার্থী রাগীব রউফ চৌধুরী। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বিজেএম ডিগ্রি কলেজে শিক্ষার মান উন্নয়নে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে যোগ দেওয়ার আগে তিনি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের কবর জিয়ারত করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শাহজাহান আলীসহ বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। এর পর থেকে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে বিষয়টি নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। অনেকে বলছেন শোভনীয় নয়, আবার কেউ কেউ এটিকে নিছক সামাজিক সৌজন্যতা বলে মনে করছেন।
এ বিষয়ে প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে যুবলীগ নেতা সোহেল রানা পবন বলেন, ‘তিনি (রাগীব রউফ চৌধুরী) বাবার কবর জিয়ারত করেছেন, এটা সত্য। তাঁর সঙ্গে আমার দুই ভাই জুনিয়র হিসেবে কাজ করে। সেই সূত্রে হতে পারে। তবে আমরা কেউ উপস্থিত ছিলাম না।’
ভেড়ামারা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাড. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘যাঁর কবর জিয়ারত করেছেন, তিনি ফ্যাসিবাদের দোসর, আওয়ামী লীগ নেতা। তাঁর ছেলেরা যুবলীগ নেতা, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা। আমি মনে করি, বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর আওয়ামী লীগ নেতার কবর জিয়ারত করে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা শোভনীয় নয়। মানুষ এটাকে খারাপ বলছে।’
জানতে চাইলে ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তিনি (আব্দুর রাজ্জাক) আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন, এটা আমার জানা ছিল না। আমি যত দূর জানি, তিনি জাতীয় পার্টি করতেন। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। বারবার নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান ছিলেন। তা ছাড়া অনেক বছর আগেই তিনি মারা গেছেন। সুতরাং, সেই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেহেতু তিনি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সেই সৌজন্যতার দিক থেকে তাঁর কবর জিয়ারত করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্যসচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, এটা কোনো ইস্যু নয়। এটা সামাজিক সৌজন্যতা।
ঢামেক প্রতিবেদক
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) শফিকুর রহমান (৮৪) নামের এক কয়েদির ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বেলা সোয়া ৩টার দিকে কারারক্ষীরা ওই কয়েদিকে কারাগার থেকে ঢামেকে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
মো. ফারুক আরও জানান, ওই ব্যক্তি কয়েদি হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মামলার বিবরণ জানা যায়নি। তাঁর বাবার নাম সেরাজুল হক।
মো. আকতারুজ্জামান, চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা)
দীর্ঘ ৩৫ বছর কুয়েতের প্রবাসজীবন শেষ করে পাঁচ বছর আগে দেশে ফিরে আসেন আব্দুল মান্নান মজুমদার। জীবনের বাকিটা সময় পরিবারের সঙ্গে পার করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ৫ নভেম্বরের একটি সড়ক দুর্ঘটনা তাঁর সাজানো সংসার তছনছ করে দিয়েছে। সেদিনের সেই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান আব্দুল মান্নানের স্ত্রী, দুই মেয়েসহ আরও দুই স্বজন। গুরুতর আহত একমাত্র ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহেদ মজুমদার লিসানকে বাঁচাতে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ছুটে বেড়ান তিনি। কিন্তু মৃত্যুর কাছে হার মেনে গত বুধবার সন্ধ্যায় পরপারে পাড়ি জমান লিসানও। এক ঝড়ে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন আব্দুল মান্নান। গতকাল বৃহস্পতিবার ছেলের লাশ আনার পর থেকে চৌদ্দগ্রাম পৌর এলাকার দক্ষিণ ফালগুনকরা গ্রামের বাড়িতে শোকে পাথর হয়ে বসে আছেন আব্দুল মান্নান। চোখে নেই কোনো পানি। অবাক দৃষ্টিতে মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন তিনি ভাষাহীন এক মানুষ। আজ শুক্রবার সকালে জানাজা শেষে লিসানের লাশ দাফন করা হয়।
৫ নভেম্বর সকালে চট্টগ্রামমুখী মারসা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে কক্সবাজারমুখী মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হয়। চকরিয়া উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের হাঁসের দীঘি আর্মি ক্যাম্পের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন আব্দুল মান্নানের স্ত্রী রিজিওনা মজুমদার শিল্পী, মেয়ে ফারজানা মজুমদার লিজা, ফারহানা মজুমদার টিজা, লিজার শাশুড়ি রুমি বেগম ও ননদ সাদিয়া পাটোয়ারী। গত বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একমাত্র ছেলে লিসানও মারা যান। এ ঘটনায় আহত হয় নাতি ফায়াজ আব্দুল্লাহ সানাফ ও জামাতা উদয় পাটোয়ারী।
গতকাল সকালে সরেজমিনে আব্দুল মান্নানের বাড়িতে দেখা যায়, লিসানের লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের সামনে একটি চেয়ার নিয়ে বসে আছেন আব্দুল মান্নান। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না তিনি। ফ্যালফ্যাল করে মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সন্তানের লাশ পাহারা দিচ্ছেন। হয়ে গেছেন নীরব, নিস্তব্ধ ও শোকে পাথর।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আব্দুল মান্নান দীর্ঘ ৩৫ বছর কুয়েতে প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন। প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে ছিল আব্দুল মান্নানের সাজানো সংসার। তাদের জন্য করেছেন ডুপ্লেক্স বাড়ি। বড় মেয়ে ফারজানা মজুমদার লিজাকে বিয়ে দিয়েছেন পার্শ্ববর্তী চান্দিশকরা গ্রামে। তাঁর ঘরে ছিল চার বছর বয়সের ফুটফুটে নাতি ফায়াজ আব্দুল্লাহ সানাফ। ছোট মেয়ে ফারহানা মজুমদার টিজা মাস্টার্স শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন আর একমাত্র ছেলে লিসান মজুমদার বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পাঁচ বছর আগে দেশে ফেরেন আব্দুল মান্নান। পরিবারের সঙ্গে জীবনের বাকিটা সময় কাটাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সুখ যেন কপালে সইল না। এক দুর্ঘটনায় সবাইকে হারালেন তিনি। আব্দুল মান্নান হয়ে গেলেন একা।
আব্দুল মান্নানের ভাতিজা নাছির মজুমদার বলেন, ‘আমার চাচার সাজানো-গোছানো সংসার এক সড়ক দুর্ঘটনায় তছনছ হয়ে গেল। তাঁর নিজের বলতে আর কিছুই রইল না। একে একে পরিবারের সব সদস্যকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন চাচা। মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন এখন পর্যন্ত ঘাতক বাসচালককে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা চাই, প্রশাসন দ্রুত বাসচালককে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসুক।’
মালুমঘাট হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ মো. মেহেদী হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনায় মারসা যাত্রীবাহী পরিবহনের চালকের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। দুর্ঘটনার পর থেকে চালক পলাতক। তবে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাকে আমরা গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।’
