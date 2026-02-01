Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে ২৩টি ককটেলসহ যুবক আটক

মাদারীপুর প্রতিনিধি
ককটেলসহ আটক করা যুবক। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের কালকিনিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ২৩টি ককটেলসহ হাসান আকন নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে কালকিনি আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে উপজেলার বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের খুনেরচর গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করে। আটক হাসান খুনেরচর গ্রামের নিজাম আকনের ছেলে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই বিস্ফোরকসামগ্রী উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ককটেলগুলো জননিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি বলে জানায় যৌথ বাহিনী। আটক ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে থানায় হস্তান্তর করা হয়।

কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহিরুল আলম বলেন, এ ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ককটেল সরবরাহের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

