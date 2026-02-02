বাউফলে রূপালী ব্যাংকের কর্মকর্তার ওপর হামলার অভিযোগ

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কালিশুরী বাজারে রূপালী ব্যাংকের এক কর্মকর্তার ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে তাহমিদ হাসান (৩২) নামের ওই কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি ) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কালিশুরী বাজার এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কালিশুরী বাজারে অবস্থিত রূপালী ব্যাংক শাখার কর্মকর্তা তাহমিদ হাসান সহকর্মী আল ইরাসের সঙ্গে ব্যাংকের অদূরে একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন। এ সময় সাকিব (৩৫) নামে এক ব্যক্তি ও তার সঙ্গে থাকা আরও ৪–৫ জন হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে সাকিব ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাহমিদ হাসানের ওপর হামলা চালায়।
ঘটনাস্থলের আশপাশের দোকানদারেরা চিৎকার করলে হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত তাহমিদ হাসানকে উদ্ধার করে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
আহত তাহমিদ হাসান জানান, তিনি হামলাকারীকে চিনতে পারেননি পরে হামলাকারীদের সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং কী কারণে তার ওপর হামলা চালানো হয়েছে সে বিষয়েও কিছু বলতে পারছেন না। তবে এ ঘটনায় তিনি বাউফল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
রূপালী ব্যাংক কালিশুরী শাখার ব্যবস্থাপক আল মামুন বলেন, তিনি বরিশালে বিভাগীয় মিটিংয়ে অবস্থান করছেন। হামলার কথা শুনে তিনি উদ্বিগ্ন এবং বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।
এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
‘অনেক দিন ধরে গ্যাস-সংকট চলছে। রান্নাবান্নার জন্য বিকল্প হিসেব ইলেকট্রিক (বৈদ্যুতিক) চুলা ব্যবহার করছি। কিন্তু তা-ও রান্না শুরু করলে শেষ করতে পারছি না। লোডশেডিংয়ের (বিদ্যুৎ-বিভ্রাট) কারণে দিনের রান্নার কাজ একটানা শেষ করা যায় না। রান্নার মধ্যে বিদ্যুৎ চলে যায়।১৪ মিনিট আগে
মুমূর্ষু অবস্থায় আশপাশের লোকজন আব্দুল হামিদকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। পরে চিকিৎসক ১টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।৩৭ মিনিট আগে
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর মাদারীপুর-১ (শিবচর) আসনের রাজনীতির চিত্র বদলাতে শুরু করে। বিএনপির পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীও মাঠে নামে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকদের মাঠে দেখা যায়। তবে ভোটের হিসাব বলছে ভিন্ন কথা। ভোটারদের মতে, এই আসনে ভোটে বড় ফ্যাক্টর আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা।৮ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনী প্রচারে জমে উঠেছে চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন। দিনরাত নানান প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা হাজির হচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে। জনসভা ও উঠান বৈঠকে উঠে আসছে প্রতিপক্ষের অতীত কর্মকাণ্ডসহ নানান ইস্যু।৮ ঘণ্টা আগে