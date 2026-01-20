মাদারীপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭ হাজার ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি আটক

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে ৭ হাজার ৪১টি ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারিকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে নগদ ৩ লাখ ২ হাজার টাকা ও ১০টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মাদারীপুর সদর উপজেলার চরমুগরিয়ার চরখাগদী এলাকার আকতার তালুকদারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব উদ্ধার করা হয়। এ সময় বাড়ির মালিক মাদক কারবারি আকতার তালুকদারসহ তাঁর দুই সহযোগীকে আটক করে যৌথ বাহিনী।
আটক ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চরমুগরিয়ার চরখাগদী এলাকার মৃত মোশাররফ তালুকদারের ছেলে মো. আকতার তালুকদার (৪৮), একই এলাকার মৃত মোদারেস খানের ছেলে মো. সোহাগ খান (২৭) ও মৃত মান্নান ব্যাপারীর ছেলে মো. ইমন ব্যাপারী (২৯)।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আকতার তালুকদার দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর মাদারীপুর ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন শাফিন সরোয়ার ও লেফটেন্যান্ট রাশেদের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী অভিযান চালায়। অভিযানে আকতার তালুকদারের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে তারা। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে আকতার তালুকদারের বাড়ির ছাদসহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৭ হাজার ৪১টি ইয়াবা, নগদ ৩ লাখ ২ হাজার ৮০ টাকা, ১০টি মোবাইল ফোন, একটি ইসলামী ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ও মানিব্যাগ উদ্ধার করে যৌথ বাহিনী।
সেনাবাহিনীর মাদারীপুর ক্যাম্পের অপারেশন অফিসার ক্যাপ্টেন শাফিন সরোয়ার বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. কামরুল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভোর ৪টার দিকে শেষ হয় অভিযান। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা করা হয়েছে।
