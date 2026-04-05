Ajker Patrika
মাদারীপুর

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৪৫
অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী
বিশ্বজিৎ পাত্র এবং তাঁর স্ত্রী অনুশীলা বাড়ৈ। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের ডাসারে সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে অনশনরত স্বামী বিশ্বজিৎ পাত্রের ঘরে ফিরলেন স্ত্রী অনুশীলা বাড়ৈ। শনিবার (৪ এপ্রিল) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে ডাসার উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের আলিসাকান্দি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এর আগে চার দিন ধরে স্ত্রীর বাড়িতে অনশন করেন স্বামী।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১০ বছরের প্রেমের সম্পর্কের পর ৪ বছর আগে প্রেমিক বিশ্বজিৎ পাত্র ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন প্রেমিকা অনুশীলা বাড়ৈকে। নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে তাঁর ভালোবাসার মানুষটির সব আবদার পূরণ করছেন তিনি। লাখ লাখ টাকা খরচ করে নার্সিংয়ে পড়িয়েছেন অনুশীলা বাড়ৈকে। চাকরি পাওয়ার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন বিশ্বজিৎ পাত্রের সঙ্গে। এক সপ্তাহ আগে বিশ্বজিৎ পাত্র জানতে পারেন, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর স্ত্রী ডিভোর্স দিয়েছেন। এরপরই ভালোবাসার প্রিয় মানুষটিকে ফিরে পেতে স্ত্রীর বাড়িতে অনশনে বসেন বিশ্বজিৎ। চার দিন ধরে সেখানেই অবস্থান করছিলেন তিনি। এমন ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এলকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একাধিক গণমাধ্যমে এই সংবাদ প্রচার হয়।

পরে বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবার মিলে পারিবারিকভাবে মীমাংসায় বসে। এরপরই নিজের ভুল বুঝতে পারেন ওই তরুণী। সব অভিমান ভুলে আবার নিজের প্রিয় মানুষটির হাত ধরলেন। অবশেষে জয় হয়েছে বিশ্বজিৎ পাত্রের ভালোবাসার।

বিশ্বজিৎ পাত্র বলেন, ‘আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছি, এটাই আমার বড় পাওয়া। ওকে আমি অনেক ভালোবাসি। আমাদের এই ভালোবাসার বন্ধন যাতে সামনে অটুট থাকে, সেই আশীর্বাদ করবেন সবাই।’

স্বামীর স্বীকৃতির দাবিতে স্ত্রীর বাড়িতে যুবকের অনশনস্বামীর স্বীকৃতির দাবিতে স্ত্রীর বাড়িতে যুবকের অনশন

অনুশীলা বাড়ৈ বলেন, ‘আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। সবাই মিলে বসে ব্যাপারটি সুন্দরভাবে সমাধান করে দিয়েছে।’

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

সড়ক-ফুটপাত দখল: উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

সড়ক-ফুটপাত দখল: উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক