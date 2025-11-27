Ajker Patrika

ভোটের মাঠে: মনোনয়ন পেতে মাঠে ৩ নারী

  • ফাঁকা আসনগুলোতে মনোনয়ন পেতে নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন তাঁরা।
  • মাদারীপুর-১ ও ২ আসনে উঠোন বৈঠকসহ নানা কর্মসূচি করছেন তিনজনই।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী, মাদারীপুর
ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছে বিএনপি। এর মধ্যে কয়েকটি আসনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে দলের হাইকমান্ড। ফাঁকা আসনগুলোতে মনোনয়ন পেতে নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন মনোনয়নপ্রত্যাশীরা। এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই নারীনেত্রীরাও। এরই ধারাবাহিকতায় মাদারীপুরের দুই আসনে মনোনয়ন পেতে মাঠে কাজ করছেন তিন নারী প্রার্থী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাদারীপুর-১ আসনের শিবচরে বিএনপি কামাল জামান মোল্লাকে মনোনয়ন দেওয়ার এক দিন পরই প্রার্থিতা স্থগিত করে বিএনপির হাইকমান্ড। এই আসনে মনোনয়ন পেতে কাজ করছেন নাভীলা চৌধুরী ও নাদিরা মিঠু। এদিকে মাদারীপুর-২ আসনে এখনো কারও নাম ঘোষণা না করায় হেলেন জেরীন খানসহ অনেকে উঠান বৈঠকসহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্য ও শিবচর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নাদিরা মিঠু হলেন শিবচর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মরহুম নাজমুল হুদা মিঠু চৌধুরীর স্ত্রী। একই আসনের আরেক নারী মনোনয়নপ্রত্যাশী হলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক এমপি নাভীলা চৌধুরী। তারা দুজনই মনোনয়ন পেতে সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ নানা কর্মসূচি করে আসছেন।

শিবচর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার করে নাভীলা চৌধুরী বলেন, সংসদ সদস্য হতে পারলে জনগণের শান্তি ফিরিয়ে আনতে কাজ করব। এ ছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করার কথা বলেন তিনি।

ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে নাদিরা মিঠু বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে জনগণকে নিয়ে মাঠে কাজ করে আসছি। তা ছাড়া এই উপজেলার উন্নয়নের জন্য আমি সব ধরনের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’

এদিকে মাদারীপুর-২ আসনে কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি। তাই এই আসনে মনোনয়ন পেতে একাধিক প্রার্থী মাঠে আছেন। এর মধ্যে রয়েছেন নারী নেত্রী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক হেলেন জেরীন খান। মনোনয়ন পেতে দিনরাত মাঠে কাজ করছেন তিনি।

মাদারীপুরকে মডেল জেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হেলেন জেরীন খান বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে চাঁদাবাজমুক্ত হবে মাদারীপুর।

জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর বাংলাদেশের মানুষ তাদের মূল্যবান ভোট প্রয়োগ করতে পারেনি। জনগণই হচ্ছে বাংলাদেশের মালিক। এই মালিকানা প্রমাণের প্রথম ধাপ হচ্ছে তাদের মূল্যবান ভোট প্রয়োগ।

বিএনপিনির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
৩০৭ কমিউনিটি ক্লিনিকের বেশির ভাগই জরাজীর্ণ

নওগাঁ সংবাদদাতা
নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার চন্দননগর ইউনিয়নের ছাতড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের বেহাল ভবন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার চন্দননগর ইউনিয়নের ছাতড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের বেহাল ভবন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁ জেলায় প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হয়েছিল ৩০৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জেলার বেশির ভাগ ক্লিনিকই এখন জরাজীর্ণ। কোথাও কোথাও ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও সেখানেই চলছে চিকিৎসাসেবা। এসব প্রতিকূলতার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন।

জেলার সদর, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর ও বদলগাছী উপজেলার ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ভবনগুলোতে বছরের পর বছর সংস্কার হয়নি। বিভিন্ন স্থানে দেয়াল ও ছাদে ছোট-বড় ফাটল, ছাদ থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। এমন ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই চলছে চিকিৎসা। বহু ক্লিনিকে নেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মী, কোথাও ওষুধের সংকট। কোথাও আবার নেই নিয়মিত বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা। অনেক ক্লিনিকের শৌচাগার নষ্ট হয়ে আছে বহুদিন। ব্যবহারের অনুপযোগী এসব ভবনে অবস্থান করতে গিয়ে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সব সময়ই আতঙ্কে থাকেন।

জানা গেছে, আগে এসব ক্লিনিকে ২৭ ধরনের ওষুধ দেওয়া হতো। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২২ ধরনের। তার মধ্যে কৃমি, স্ক্যাবিস, গ্যাস, চর্মরোগ ও প্রজননজনিত রোগের সাধারণ ওষুধই মূলত পাওয়া যায়। তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় রোগীরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ পান না। আবার স্বাস্থ্যকর্মী না পাওয়ায় সেবা না নিয়ে ফিরে যাওয়ার ঘটনাও সাধারণ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অযত্ন-অবহেলায় সময়মতো ভবন সংস্কার না হওয়ায় ক্লিনিকগুলোর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে।

রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন এমন অবস্থায় চিকিৎসাসেবা চললেও নতুন ভবনের উদ্যোগ নেই। অনেকে চিকিৎসা নিতে এসে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ঢালাই খসে পড়ে আহত হওয়ার আতঙ্কে থাকে। তাদের আশা, নতুন ভবন নির্মাণ হলে সেবার মান বাড়বে, কমবে গ্রামীণ মানুষের ভোগান্তি।

জানতে চাইলে নিয়ামতপুর উপজেলার কন্যাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী (সিএইচসিপি) ইমরান হোসেন বলেন, ‘ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিকল্প না থাকায় এই ভবনে ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিচ্ছি। যখনই থাকি, আতঙ্কের মধ্যে থাকি। মাঝেমধ্যে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে।’

মহাদেবপুর উপজেলার চান্দাশ কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি বিলকিস আক্তার বলেন, ‘অযত্ন-অবহেলায় ক্লিনিকটি পরিত্যক্ত হওয়ার পথে। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে, একটু বৃষ্টি হলেই পানি ঢুকে কাগজপত্র আর আসবাব নষ্ট হয়। তাই ছাদের ওপর পলিথিন টানানো হয়েছে। পানি ও বিদ্যুৎ থাকলেও একমাত্র টয়লেটটি তিন-চার বছর ধরে অচল।’

এ বিষয়ে নওগাঁর সিভিল সার্জন ডা. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘এখন পর্যন্ত যে কয়টি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেছি, দৃশ্য খুবই হতাশাজনক। দুই-তৃতীয়াংশ ভবনই জরাজীর্ণ। সংস্কার করেও অনেক ক্ষেত্রে কাজ চলবে না। পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। আশা করি চলতি অর্থবছরে কিছু ভবনের কাজ শুরু হতে পারে।’

নওগাঁকমিউনিটি ক্লিনিকস্বাস্থ্য
ঢাকার সবচেয়ে বড় আশ্রয়ণ প্রকল্প: ঘর আছে, বাসিন্দা নেই

  • আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় কোনো কাজ নেই, বাসিন্দারা থাকেন না।
  • শিশুদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয়ের কার্যক্রমও বন্ধ।
  • প্রকল্প উদ্বোধনের কিছুদিন পর থেকে বেশির ভাগ বসতঘরে তালা ঝুলছে।
  • ১৪২টি ঘরের মধ্যে ৮০টি একেবারে তালাবদ্ধ।
রাতুল মণ্ডল, (শ্রীপুর) গাজীপুর
লতাপাতা ও ঘাসে ঢাকা পড়েছে আশ্রয়ণের একটি ঘর। সম্প্রতি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার নয়াপাড়ায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
লতাপাতা ও ঘাসে ঢাকা পড়েছে আশ্রয়ণের একটি ঘর। সম্প্রতি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার নয়াপাড়ায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে গড়ে উঠেছে ঢাকা বিভাগের সবচেয়ে বড় আশ্রয়ণ প্রকল্প। তবে এই আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় কোনো কাজ নেই। শিশুদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয়ের কার্যক্রমও বন্ধ। এ ছাড়া বরাদ্দ পাওয়া অনেক ঘরের মালিক প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁরা এই আবাসিক এলাকায় থাকেন না। তাই আবাসন প্রকল্প উদ্বোধনের কিছুদিন পর থেকে বেশির ভাগ বসতঘরে তালা ঝুলছে।

২০২৩ সালের ২৩ মার্চ গাজীপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে ঢাকা বিভাগের সবচেয়ে বড় আশ্রয়ণ প্রকল্প গড়ে ওঠে। ৮ একর ৯০ শতাংশ জমির ওপর ১৪২টি পাকাঘর নির্মাণ করে সরকার। এ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ১৪২টি ভূমিহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমির দলিলসহ পাকাঘর হস্তান্তর করে কর্তৃপক্ষ। উদ্বোধনের প্রথম দিকে প্রায় সব ঘরে বসবাস শুরু করেন বাসিন্দারা; কিন্তু কিছুদিন পরই ঘরে তালা দিয়ে চলে যেতে থাকেন তাঁরা। আশ্রয়ণ প্রকল্পে মোট ঘরের সংখ্যা ১৪২। তার মধ্যে প্রায় ৯০টি ফাঁকা। ৫০টি ঘরে নিয়মিত মানুষ থাকেন। কিছু বসতঘরে মাঝেমধ্যে মানুষ আসেন। ৮০টি ঘর একেবারে তালাবদ্ধ। মানুষ বসবাস না করায় ঘরের সামনে ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে। এ পরিস্থিতিতে আশ্রয়ণের ঘরভাড়া দেওয়াসহ বিক্রির অভিযোগ রয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে দেখা যায়, অনেক দিন বাসিন্দারা তালা না খোলায় তাতে মরিচা পড়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, ঘরের বারান্দা ঢেকে গেছে ময়লা-আবর্জনায়। মানুষ না থাকায় অনেক ঘরে বিদ্যুৎ-সংযোগবিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, আশপাশে কর্মসংস্থান না থাকায় আশ্রয়ণের ঘর থাকলেও এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বাসিন্দারা। আবার অনেক প্রভাবশালীকে ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তাঁরাও এখানে থাকেন না।

বাসিন্দাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্থানীয় নগরহাওলা গ্রামের মো. কাজল মিয়াকে ৩৩ নম্বর ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি মাসে ১ লাখ টাকার বেশি বাড়িভাড়া পান।

তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে কাজল মিয়া বলেন, ‘আমার কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে ঘর বরাদ্দ দিছে।

আমি তো আর চেয়ারম্যান-মেম্বারদের কাছ থেকে জোর করে ঘর বরাদ্দ নিইনি। আমার জমি, ঘরবাড়ি আছে এটা সত্যি।’

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১২০ নম্বর রুমের মালিক আলী হোসেন বলেন, উদ্বোধনের পরপরই অনেকে ঘরে তালা দিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। এত মানুষের কর্মসংস্থান না থাকায় অনেক পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যে কারণে আশ্রয়ণের বেশির ভাগ ঘর ফাঁকা, আর ঝুলছে তালা।

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজীব আহমেদ বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের বিষয়টি সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, কোনো প্রভাবশালী যদি ঘর বরাদ্দ পেয়ে থাকেন, তাও খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)আশ্রয়ণ প্রকল্প
বাউল আবুল সরকারের মুক্তি দাবি: খুলনার সমাবেশে হামলা

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনায় বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ সারা দেশে মাজার, দরগাহ ভাঙচুরের প্রতিবাদে খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনটির কয়েকজন কর্মী আহতের খবর পাওয়া গেছে।

বুধবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের শিববাড়ী মোড়ে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান খুলনা মহানগর পুলিশের সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ওসি কবির হোসেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে বামপন্থী কয়েকটি সংগঠন মানিকগঞ্জের বাউল আবুল সরকারের মুক্তিসহ বিভিন্ন স্থানে বাউল ও দেশীয় সংস্কৃতির ওপর হামলা এবং বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের নেতা-কর্মীরা সেখানে ব্যানার নিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন।

অন্যদিকে একই স্থানে একই সময় পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে প্রচারণা করে ‘ছাত্র-জনতা’ নামের একটি বিক্ষুব্ধ অংশ। তাদের অভিযোগ, বাউল আবুল সরকার মহান আল্লাহর শানে কটূক্তি করেছেন। ঘোষণার পর থেকে শিববাড়ী মোড়ের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দলে লোকজন জড়ো হতে থাকে।

একপর্যায়ে তারা বাউল আবুল সরকারের পক্ষের লোকদের প্রতিহতের ঘোষণা দেয়। তারা তাদের ধাওয়া করে ব্যানার কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আশপাশের বেশ কিছু দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, পথচারীরাও নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়।

ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, ‘বাউলদের পক্ষে কেউ এলে প্রতিহত করা হবে। নাস্তিকদের জায়গা খুলনায় হবে না’ বলে স্লোগান দেওয়া হয়।

কেএমপির সোনাডাঙ্গা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন জানান, দুটি পক্ষ একই স্থানে কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা থাকায় আগে থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

ব্যানার পোড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। আমরা সব পক্ষকে শান্ত থাকার কথা বলেছি।’

খুলনা জেলাবিক্ষোভখুলনা বিভাগখুলনাবাউল শিল্পী
‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়া শেখ ফয়েজ গ্রেপ্তার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
শেখ ফয়েজ আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
শেখ ফয়েজ আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সরাসরি হামলাকারী শেখ ফয়েজ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ এই আসামিকে খুঁজছিল। আজ সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের আলীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

শেখ ফয়েজ আহমেদ ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট খোদাবক্স সড়ক এলাকার বাসিন্দা এবং ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের জেলা শাখার সভাপতি পদে রয়েছেন।

জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান করেও ভুয়া তথ্য দিয়ে কৌশলে গত ৩ আগস্ট সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ঘটনা জানাজানি হলে ক্ষোভ জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।

এ ছাড়া ফরিদপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা প্রতিবাদ জানান এবং পুরস্কার বাতিলের দাবিতে মানববন্ধনও করেন। পরে তাঁকে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন গ্রাহকের প্রায় দুই কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফরিদপুরের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে এই শেখ ফয়েজ ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করেছে। সে ওই মামলার একজন অন্যতম আসামি। তার মতো একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে সাহসী সাংবাদিক পদক প্রদান করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং প্রতিবাদ জানিয়েছি। এরপর ফরিদপুর প্রেসক্লাব তাকে বহিষ্কারও করেছে। এত কিছুর পরও এই শেখ ফয়েজ প্রতিনিয়ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল।’

ফরিদপুরপুলিশগ্রেপ্তারবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
