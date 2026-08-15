মহিলা মাদ্রাসায় পড়ে ছিল বলসদৃশ বস্তু, খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে আহত ৪ শিক্ষার্থী

মাদারীপুরের কালকিনিতে একটি মহিলা মাদ্রাসায় বলসদৃশ বোমা বিস্ফোরণে চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে আবিদা আক্তার নামের এক শিক্ষার্থীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কালকিনি পৌরসভার গোপালপুর দারুসসুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে ওই মাদ্রাসার সঙ্গে থাকা ইমন সরদারের বসতঘরের সামনে বলসদৃশ বস্তুটি পড়ে থাকতে দেখে শিক্ষার্থীরা খেলতে শুরু করলে সেটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ওই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আবিদা (৮), জান্নাত (৯), মিনহা (১০) ও মাইমুনাসহ (৯) চারজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা ও জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসাধীন আবিদা আক্তারের অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ঘটনার পরপরই কালকিনি থানা-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করে এবং এলাকা ঘিরে ফেলে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মাদারীপুরের কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার মূল কারণ ও এর পেছনের জড়িতদের শনাক্ত করতে কাজ শুরু করেছে পুলিশ ও সিআইডির বিশেষ দল। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা সম্ভব হবে।’
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