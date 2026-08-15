ডিমলা থানায় ছাদের পলেস্তারা খসে এএসআই আহত

নীলফামারীর ডিমলা থানায় দায়িত্ব পালনকালে ডিউটি অফিসারের কক্ষের ছাদের পলেস্তারা খসে এক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আহত হয়েছেন। এ সময় পলেস্তারা পড়ে কক্ষে থাকা সরকারি একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারও ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে।
গতকাল শুক্রবার রাত ১২টার দিকে ডিমলা থানার ডিউটি অফিসারের কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। আহত পুলিশ কর্মকর্তা মো. মসলিম উদ্দিন ডিমলা থানায় এএসআই পদে কর্মরত।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার রাতে ডিউটি অফিসার হিসেবে কক্ষে নিজের টেবিলে বসে দাপ্তরিক কাজ করছিলেন এএসআই মসলিম উদ্দিন। এ সময় হঠাৎ ছাদের বড় একটি অংশের পলেস্তারা খসে তাঁর টেবিলের ওপর পড়ে। এতে তাঁর কাঁধে আঘাত লাগে। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ডিমলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আহত এএসআই মো. মসলিম উদ্দিন বলেন, ‘ডিউটি অফিসার হিসেবে টেবিলে বসে দায়িত্ব পালন করছিলাম। হঠাৎ করেই ছাদের পলেস্তারা খসে গায়ের ওপর পড়ে। এতে কাঁধে আঘাত পেয়েছি। ঘটনার সময় পলেস্তারা পড়ে থানায় ব্যবহৃত সরকারি কম্পিউটারটিও পুরোপুরি ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে।’
ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার পরপরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, দ্রুতই থানার সংস্কারকাজ শুরু হবে।
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