Ajker Patrika
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মাদারীপুর

শিবচরে মহিষ জবাই করে স্পেন সমর্থকদের ভূরিভোজের আয়োজন

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
শিবচরে মহিষ জবাই করে স্পেন সমর্থকদের ভূরিভোজের আয়োজন
১ লাখ ৯০ হাজার টাকা দিয়ে মহিষ কিনেছেন স্পেন সমর্থকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলবে স্পেন। এই খেলাকে কেন্দ্র করে মাদারীপুরের শিবচরে উৎসবে মেতেছেন দলটির সমর্থকেরা। ফাইনাল খেলা উপলক্ষে কুষ্টিয়া থেকে মহিষ কিনে এনে ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন তাঁরা। একই সঙ্গে বড় পর্দায় খেলা দেখারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপজেলার কাদিরপুর এলাকায় স্পেনপ্রবাসীদের অর্থায়ন এবং স্থানীয় আব্দুল গাফফার মুন্সী সোহাগের তত্ত্বাবধানে এ আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন স্পেনপ্রবাসী রবি হাওলাদার, শাহিন মাদবর, কানাডাপ্রবাসী মো. কালামসহ স্থানীয় স্পেন সমর্থকেরা।

আয়োজকরা জানান, বিশ্বকাপ শুরুর পর থেকেই কাদিরপুর এলাকায় স্পেনের সমর্থকেরা বড় বড় পতাকা টাঙিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। দলটি ফাইনালে ওঠায় সেই আনন্দ আরও বাড়ে। ফাইনালকে স্মরণীয় করে রাখতে কুষ্টিয়া থেকে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা দিয়ে একটি মহিষ কেনা হয়েছে। এতে প্রায় ৬ মণ মাংস পাওয়া গেছে। রাতের ভূরিভোজে স্থানীয় বাসিন্দা ও সমর্থকদের আপ্যায়ন করা হবে।

স্থানীয় স্পেন সমর্থকেরা বলেন, ‘বিশ্বকাপের শুরু থেকেই আমরা স্পেনকে সমর্থন করে আসছি। দলটি ফাইনালে ওঠায় আনন্দ ভাগাভাগি করতেই এই আয়োজন। কাদিরপুর বাজারে ভূরিভোজের পাশাপাশি বড় পর্দায় খেলা দেখারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

আয়োজক আব্দুল গাফফার মুন্সী সোহাগ বলেন, ‘প্রবাসী ও স্থানীয় স্পেন সমর্থকদের সহযোগিতায় এ আয়োজন করা হয়েছে। শুধু স্পেন সমর্থকই নন, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলসহ অন্যান্য দলের সমর্থকদেরও ভূরিভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সবাই একসঙ্গে ফাইনাল উপভোগ করব। আমাদের প্রত্যাশা আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে স্পেন চ্যাম্পিয়ন হবে।’

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