Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

শিবচরে পদ্মায় অভিযান: ৯ জেলে আটক, জরিমানা

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা নদীতে অভিযানে প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইলিশ শিকারের নিষেধাজ্ঞার পঞ্চম দিনে মাদারীপুর জেলার শিবচরে পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে ৯ জেলেকে আটক করেছে প্রশাসন। এ সময় ২০ হাজার মিটার জাল জব্দ করা হয়। আটক জেলেদের ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালিত হয়।

উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে পদ্মা নদীর শিবচরের বিভিন্ন স্থানে উপজেলা মৎস্য অফিস ও প্রশাসন এবং নৌ পুলিশের একাধিক টিম অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ইলিশ শিকাররত অবস্থায় ৯ জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দকৃত ২০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করে মৎস্য অফিস।

অভিযানে ঢাকা বিভাগের পরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিচালক মোল্যা এমদাদুল্লাহ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড. মো. হাদিউজ্জামান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদারসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, ‘আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। অসাধু জেলেরা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে পদ্মায় জাল ফেলছে। আমরা জাল জব্দ করে পুড়িয়ে ধ্বংস করছি।’

বিষয়:

ইলিশশিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগজেলার খবরনিষেধাজ্ঞা
