Ajker Patrika
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মাদারীপুর

মাদারীপুরে নানা অভিযোগে বেকারিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে নানা অভিযোগে বেকারিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা
মাদারীপুর সদর উপজেলার একটি বেকারি প্রতিষ্ঠানকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর সদর উপজেলার একটি বেকারি প্রতিষ্ঠানকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদারীপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

আদালত পরিচালনা করেন মাদারীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিল্লাত হোসেন। এ সময় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর মাদারীপুরের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, সদর উপজেলার কুলপদ্দি এলাকার সামিয়া বেকারিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন, নিম্নমানের খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার, অগ্রিম তারিখযুক্ত পাউরুটি সংরক্ষণ, নোংরা পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সনদ না থাকা, কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা না থাকা, নিবন্ধন না থাকা, কেক তৈরিতে ব্যবহৃত রঙিন কাগজ ও ফ্লেভারের যথাযথ সনদ না থাকা, মেঝেতে খাদ্যসামগ্রী রাখা, রশিদ ও লেবেলবিহীন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করাসহ বিভিন্ন অনিয়ম দেখা যায়। এসব অপরাধের দায় স্বীকার করায় প্রতিষ্ঠানটিকে নিরাপদ খাদ্য আইনে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর মাদারীপুরের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রতিষ্ঠানকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন বা নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে না। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

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