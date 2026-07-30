ঠাকুরগাঁওয়ে আখ দেওয়ার প্রলোভনে শিশুকে ধর্ষণ, আদালতে জবানবন্দি

ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়া থানা এলাকায় আট বছরের এক কন্যাশিশুকে আখ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে রুহিয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঠাকুরগাঁওয়ের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে শিশুটির জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার বিকেলে ভুক্তভোগী শিশু নিজ বাড়ি থেকে টাঙ্গন নদীতে গোসল করতে যায়। সেখানে একা পেয়ে প্রতিবেশী মো. রাশেদ ইসলাম (২০) নামের এক তরুণ শিশুটিকে আখ দেওয়ার প্রলোভন দেখান। একপর্যায়ে নদীর পূর্ব পাড়ে একটি আখখেতে নিয়ে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন তিনি। এ সময় শিশুটি চিৎকার শুরু করলে ভয়ভীতি দেখিয়ে পালিয়ে যান রাশেদ। পরে বাড়িতে ফিরে শিশুটি তার মা ও প্রতিবেশীদের পুরো ঘটনা জানায়। এরপর গত সোমবার থানায় একটি মামলা করা হয়।
মামলার পর শিশুটিকে ঠাকুরগাঁও সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়। আদালতের বিচারক মো. মাহবুব উল ইসলাম ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের (সংশোধনী-২০২৬) ২২ ধারা অনুযায়ী ভুক্তভোগীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন।
রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বদিউজ্জামান জানান, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত রাশেদ ইসলাম আত্মগোপনে রয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
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