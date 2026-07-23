পাটগ্রামে এনসিসি ব্যাংকের উদ্যোগে ছাত্রীদের নিয়ে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং ও গাছ বিতরণ

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স (এনসিসি) ব্যাংক পিএলসি পাটগ্রাম শাখার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বেলা ১২টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে আর্থিক সাক্ষরতা ও ডিজিটাল ব্যাংকিং বিষয়ে আলোচনা শেষে প্রত্যেক ছাত্রীকে একটি করে ফলজ গাছ দেওয়া হয়।
এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের কক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন এনসিসি ব্যাংক পাটগ্রাম শাখার ব্যবস্থাপক বাদশা আলমগীর, সহকারী ব্যবস্থাপক মশিউল আলম প্রধান, পাটগ্রাম পৌর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, শিক্ষক আতাউর রহমান, অনিল রায়, সামছুন নাহার প্রমুখ।
এদিন এই বিদ্যালয়ের ১২০ জন শিক্ষার্থী ১০ টাকা দিয়ে ওই ব্যাংকের হিসাব খোলেন ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্যাংকের পক্ষ থেকে দুইটি ফলজ গাছের চারা রোপণ করা হয়।
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