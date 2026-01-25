লালমনিরহাটে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচারণাকে কেন্দ্র করে লালমনিরহাট-১ আসনের হাতীবান্ধা উপজেলায় বিএনপি-জামায়াতের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে কয়েকটি মোটরসাইকেল।
আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার টংভাঙ্গা ইউনিয়নের কাসাইটারী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একে অপরকে দায়ী করছেন দুই দলের প্রার্থীরা।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, লালমনিরহাট-১ (পাটগ্রাম-হাতীবান্ধা) আসনে জামায়াতের প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম রাজুর নারী কর্মীরা হাতীবান্ধা উপজেলার টংভাঙ্গা ইউনিয়নের কসাইটারী এলাকায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রচারণা চালান। এ সময় তাঁরা ওই এলাকার বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার হাসান রাজিব প্রধানের এক কর্মীর বাড়িতে প্রচারণা করতে গেলে প্রথমে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়; যা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। এর একপর্যায়ে খবর ছড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়।
এ সময় উভয় পক্ষের ইটপাটকেল ও লাঠির আঘাতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। এতে চার থেকে পাঁচটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক।
খবর পেয়ে হাতীবান্ধা থানা-পুলিশ, বিজিবি ও র্যাব সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় পাটগ্রামে নির্বাচনী কর্মশালা শেষে নিজ নিজ কার্যালয়ে ফিরছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক এইচ এম রকিব হায়দার ও পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান। খবর পেয়ে তাঁরাও তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।
জামায়াতের প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম রাজু বলেন, ‘আমাদের নারী কর্মীরা দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার করছিলেন। বিএনপির কর্মীরা তাঁদের বাড়িতে আটকে রেখে মারধর করে ত্রাস সৃষ্টি করে। অবরুদ্ধ নারী কর্মীদের উদ্ধার করতে কয়েকজন নেতা-কর্মী গেলে তাঁদেরও আটকে মারধর করে। এতে আমার ১০ জন কর্মী আহত হয়েছেন। বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।’
অভিযোগ অস্বীকার করে বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার হাসান রাজিব প্রধান বলেন, প্রতিপক্ষ জনসমর্থন হারিয়ে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টা করছে। জামায়াতের কর্মীরাই প্রথম বিএনপির কর্মীদের ওপর আক্রমণ করেছেন।
হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মোহাম্মদ আমান উল্লা বলেন, বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের প্রচারণা নিয়ে বিতর্ক থেকে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ কোনো ধরনের লিখিত অভিযোগ করেনি।
লালমনিরহাটের পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান বলেন, ‘রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ ঘটনাস্থলে রয়েছি। ইটপাটকেলের আঘাতে উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছে। আমরা এ নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি।’
চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে পৌনে ১৪ কোটি টাকার ক্রুড অয়েল গায়েবের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তেল গায়েবের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত একমাত্র তেল শোধনাগারে এই অভিযান চালান দুদক...২৭ মিনিট আগে
দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিলে দেশ জঙ্গি রাষ্ট্র হবে বলে মন্তব্য করেছেন বরগুনা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মনি। তিনি বলেন, ‘যারা ’৭১ সালে এই দেশ চায় নাই, তারা এখন দেশের মালিকানা চায়। তারা এখন দেশে ভোট চায়।’২৯ মিনিট আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ফেনীর মানুষের যেমন বিএনপির কাছে অনেক দাবি রয়েছে, তেমনি বিএনপিরও ফেনীবাসীর কাছে একটি বড় দাবি আছে—ধানের শীষকে বিজয়ী করা। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া ফেনীর মেয়ে। এখানে ধানের শীষ বিজয়ী হলে ফেনীর সম্মানই বাড়বে।৩৬ মিনিট আগে
আওয়ামী লীগকে (কার্যক্রম) যে প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা আইন ও সংবিধানসম্মত হয়নি। দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করা হলে তা কখনোই নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না। এতে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র দুটিই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।৩৭ মিনিট আগে