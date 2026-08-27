আন্তসীমান্ত অপরাধ দমনে পাটগ্রাম সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক

বাংলাদেশ-ভারত আন্তসীমান্ত অপরাধ দমন, পুশ ইনসহ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সকালে বিজিবির আহ্বানে বাউরা ইউনিয়ন সীমান্তে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে বাংলাদেশের রংপুর ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ডাঙ্গাটারী ক্যাম্পের (বিওপি) নায়েব সুবেদার হারুন অর রশিদ ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ভারতের পক্ষে ৩০ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সরস্বতী ক্যাম্পের কমান্ডার ইন্সপেক্টর অমৃতা প্রীতম ৫ সদস্যের নেতৃত্ব দেন।
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রধান পিলার ৮০১-এর ৭ নম্বর উপপিলারের একদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা থানার ঝোংপাড়া সীমান্তের শূন্যরেখা। অপর দিকে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বাউরা ইউনিয়নের জমগ্রাম সীমান্ত। দুই দেশের সীমান্তের এই শূন্যরেখায় ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বিজিবি সীমান্তে চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, পুশ ইনসহ আন্তসীমান্ত অপরাধ দমনে বিএসএফকে মাঠপর্যায়ে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হলে গুলি না চালিয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। এ সময় বিএসএফ সীমান্তে নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বন্ধ এবং প্রাণহানি রোধে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের আশ্বাস দেন। বৈঠকে সীমান্তে আন্তসীমান্ত অপরাধ দমনে একমত হন বিজিবি-বিএসএফ।
এ বিষয়ে রংপুর ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজিউর রহমান বলেন, ‘সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত রাখতে উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রায়ই পতাকা বৈঠক হয়ে থাকে। আমরা তাদের (বিএসএফ) মনে করিয়ে দিই, সীমান্ত হত্যা যাতে না হয়। পুশ ইন যাতে না হয়। সীমান্তে যদি কোনো সমস্যা থাকে, এগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়।’
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