অ্যাভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের ধাক্কায় অটোচালক নিহত

লালমনিরহাটে অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসের ধাক্কায় রনি সরকার (২৫) নামে এক অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। বুধবার বিকেলে লালমনিরহাট রংপুর মহাসড়কে অ্যাভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রনি সরকার সদর উপজেলার হারাটি ইউনিয়নের ফকিরটারি গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, লালমনিরহাট শহর থেকে অ্যাভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় রনি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের একটি হোটেলে দুপুরের খাবার শেষ করে অটোরিকশা নিয়ে ভাড়ার খোঁজে বেড়িয়ে পড়েন। এ সময় দ্রুতগতির বাসটি রিকশায় সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে চালক রনি সরকার গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে লালমনিরহাট সদর হাসপাতাল পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়।
এ খবরে স্থানীয়রা বিচার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে। এক ঘণ্টা পরে লালমনিরহাট জেলা পরিষদ প্রশাসক একেএম মমিনুল হক ঘটনাস্থলে গিয়ে বিচারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা।
লালমনিরহাট সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাদ আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
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