কুমিল্লায় আড়াই ঘণ্টা পর এক লেনে ট্রেন চলাচল শুরু

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের গুণবতী ও নাঙ্গলকোটে রেললাইনে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন এবং মেঘনা এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়ে আপ ও ডাউন উভয় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ার আড়াই ঘণ্টা পর এক লেন দিয়ে সারা দেশের সঙ্গে রেল চলাচল শুরু হয়েছে।
বুধবার (২৪ জুন) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের চৌদ্দগ্রামের গুণবতী ও নাঙ্গলকোটের হাসানপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় পৃথক দুটি ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও চাঁদপুর রুটের ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল।
নাঙ্গলকোট স্টেশনমাস্টার জামাল উদ্দিন রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেসটি বিকল্প বগি দিয়ে চৌদ্দগ্রামের গুণবতী স্টেশন অতিক্রম করেছে। যার কারণে ঢাকামুখী লেন দিয়ে সারা দেশের সঙ্গে রেল চলাচল শুরু হয়।
সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের যাত্রী আলমগীর, জিহাদসহ কয়েকজন জানান, নির্জন এলাকায় ট্রেনটি হঠাৎ থেমে যাওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। আশপাশে বিকল্প সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই দুর্ভোগে পড়েন।
নাঙ্গলকোট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু রায়হান জানান, ঘটনার বিষয়ে তিনি অবগত হওয়ার পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিয়েছেন। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় বজ্রপাতে কলেজছাত্রীসহ দুজন মারা গেছে। বুধবার (২৪ জুন) সন্ধ্যায় উপজেলার পুটিজানা ইউনিয়নের দেবগ্রাম ও কালাদহ ইউনিয়নের নিজপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলো উপজেলার পুটিজানা ইউনিয়নের দেবগ্রামের ঝুটন চন্দ্র সেনের মেয়ে তুলী রানী সেন (১৬) ও অপরজন কালাদহ ইউনিয়নের নিজপাড়া...১৫ মিনিট আগে
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