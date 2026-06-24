Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় আড়াই ঘণ্টা পর এক লেনে ট্রেন চলাচল শুরু

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৪ জুন ২০২৬, ২৩: ৪৭
কুমিল্লায় আড়াই ঘণ্টা পর এক লেনে ট্রেন চলাচল শুরু
কুমিল্লায় লাইনচ্যুত একটি ট্রেনের চাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের গুণবতী ও নাঙ্গলকোটে রেললাইনে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন এবং মেঘনা এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়ে আপ ও ডাউন উভয় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ার আড়াই ঘণ্টা পর এক লেন দিয়ে সারা দেশের সঙ্গে রেল চলাচল শুরু হয়েছে।

বুধবার (২৪ জুন) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের চৌদ্দগ্রামের গুণবতী ও নাঙ্গলকোটের হাসানপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় পৃথক দুটি ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও চাঁদপুর রুটের ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল।

এক ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, আরেক ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, রেলপথে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্নএক ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, আরেক ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, রেলপথে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন

নাঙ্গলকোট স্টেশনমাস্টার জামাল উদ্দিন রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেসটি বিকল্প বগি দিয়ে চৌদ্দগ্রামের গুণবতী স্টেশন অতিক্রম করেছে। যার কারণে ঢাকামুখী লেন দিয়ে সারা দেশের সঙ্গে রেল চলাচল শুরু হয়।

সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের যাত্রী আলমগীর, জিহাদসহ কয়েকজন জানান, নির্জন এলাকায় ট্রেনটি হঠাৎ থেমে যাওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। আশপাশে বিকল্প সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই দুর্ভোগে পড়েন।

নাঙ্গলকোট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু রায়হান জানান, ঘটনার বিষয়ে তিনি অবগত হওয়ার পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিয়েছেন। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগট্রেনচৌদ্দগ্রামজেলার খবর
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