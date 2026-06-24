Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

হামলায় ম্যাজিস্ট্রেট আহতের ঘটনায় ২ ডাকাত গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
হামলায় ম্যাজিস্ট্রেট আহতের ঘটনায় ২ ডাকাত গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ডাকাত দলের হামলায় কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাকিব হাছান খান আহত হওয়ার ঘটনায় দুই ডাকাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার (২৩ জুন) রাতে আড়াইহাজার ও সোনারগাঁ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিকেলে তাঁদের নারায়ণগঞ্জে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সোনারগাঁ উপজেলার চরনোয়াগাঁও এলাকার রাকিব ভূঁইয়া (২৯) ও সজীব মোল্লা (২২)।

আড়াইহাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ রিপন বলেন, ‘ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্য আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

বিদ্যুৎ না থাকায় বাসার বাইরে বসে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, কুপিয়ে জখম করল ডাকাতেরাবিদ্যুৎ না থাকায় বাসার বাইরে বসে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, কুপিয়ে জখম করল ডাকাতেরা

গত শুক্রবার রাতে উপজেলার হাইজাদী ইউনিয়নের ধন্দী এলাকায় সশস্ত্র ডাকাত দলের হামলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাকিব হাছান খানসহ ছয়জন আহত হন। একই দিন একটি বাড়িতে ডাকাতি করে নগদ ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা ও প্রায় ১৪ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করার অভিযোগ ওঠে এই ডাকাত দলের বিরুদ্ধে।

ঘটনার পরদিন আহত ম্যাজিস্ট্রেট সাকিব হাছান খান বাদী হয়ে আড়াইহাজার থানায় মামলা করেন। মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

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