সরকারি কাজে বাধা: বিজিবির মামলায় ৪ বিএনপি নেতাসহ ৬ জনকে আদালতে পাঠাল পুলিশ

সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) করা মামলায় ৪ বিএনপি নেতাসহ ৬ জনকে আদালতে পাঠিয়েছে পাটগ্রাম থানা-পুলিশ। অভিযুক্ত ছয়জনের মধ্যে আছেন লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ওয়ার্ড বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের ৩ নেতা এবং নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার ২ ব্যক্তি।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বুড়িমারী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম (৫০), একই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব আলী (৫০), একই ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈম (২৮) ও স্বেচ্ছাসেবক দলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মতি রহমান (৪০)। অপর দুই অভিযুক্ত হলেন নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার ছোটখাতা গ্রামের শাহাদাত হোসেন (৪০) ও একই গ্রামের দুলাল মিয়া (৪৮)।
মামলা সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে রংপুর ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের বাউরা ডাঙাটারী ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা উপজেলার বাউরা বাজার এলাকায় টহল দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় দুটি অটোতে আনা পাথর ও বালু উত্তোলনের ড্রেজার মেশিন, পাইপ ও ড্রাম আটক করে কুচলিবাড়ী ক্যাম্পে নিয়ে যায় বিজিবি।
বিষয়টি জানতে পেরে রাত ১টা ১০ মিনিটে এসবের মালিক রফিকুল ইসলাম, আইয়ুব আলী, আবু সাঈম, মতি রহমান মোটরসাইকেলে এসে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতে কুচলিবাড়ী বিজিবি ক্যাম্পে প্রবেশ করে। এ সময় তাঁরা ক্যাম্পের বিজিবির সদস্যদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা করেন, ধাক্কাধাক্কি করেন, ভয়ভীতি ও হুমকি দেন। পরবর্তী সময়ে সরকারি স্থাপনা বিজিবি ক্যাম্প ও বিজিবির জানমালের নিরাপত্তার হুমকির সৃষ্টি হওয়ায় তাঁদের আটক করে বিজিবি। এ সময় আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে একটি ৬ সিলিন্ডার ডিজেল ড্রেজার মেশিন, ৪টি খালি তেলের ড্রাম, ১০টি ৬ ইঞ্চি পুরু পাইপ, ১টি রিং পাইপ, ২টি ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান, ১টি মোটরসাইকেল, ৪টি অ্যান্ড্রয়েড ও ৩টি বাটন ফোন জব্দ করা হয়। জব্দ করা মালামালের বাজারমূল্য ১৪ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উল্লেখ করেছে বিজিবি।
এ ঘটনায় বাউরা ডাঙাটারী ক্যাম্পের হাবিলদার উত্তম চন্দ্র দাস বাদী হয়ে সরকারি কাজে বাধা, আঘাত ও ক্ষতিসাধনে হুমকির অপরাধে আজ বুধবার সকালে পাটগ্রাম থানায় একটি মামলা করেন। পরে আটক ব্যক্তিদের পাটগ্রাম থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিজিবি।
এ ব্যাপারে পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘সরকারি কাজে বাধার ঘটনায় বিজিবির করা মামলায় আটক ৬ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ বুধবার লালমনিরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে।’
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