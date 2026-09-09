তলিয়ে গেছে ‘মিনি সুইজারল্যান্ড’, ত্রাণ নিয়ে গেলেন জেলা প্রশাসক

রাজশাহীর পদ্মা নদীর বুকে সবুজ ঘাসে ঘেরা যে চরটি সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘মিনি সুইজারল্যান্ড’ নামে পরিচিতি পেয়েছিল, সেটি এখন পানিতে তলিয়ে গেছে। পদ্মার পানি বাড়তে থাকায় চরটির বাসিন্দারাও ঘরবাড়ি ও গবাদিপশু নিয়ে নৌকায় করে নদীর এ পারে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।
প্রায় এক সপ্তাহ পানিবন্দী থাকার পর বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) পবার ডগার ঘাট এলাকায় আশ্রয় নেওয়া এসব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসন। দুপুর ১২টার দিকে সেখানে পানিবন্দী মানুষের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম।
এ সময় পবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইবনুল আবেদীন ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পানিবন্দী মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের জন্য দুপুরের খাবারেরও ব্যবস্থা করেন।
জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম বলেন, চর খিদিরপুর ও মিডল চরে পানি ওঠায় প্রায় ২০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে প্রায় ২৫ ধরনের পণ্য রয়েছে।
বন্যাকবলিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চর, মাঝারচরসহ তিনটি স্থানে চিকিৎসাশিবির পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও জানান জেলা প্রশাসক। এসব শিবিরে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে পানিবাহিত রোগের বিস্তার ঠেকাতে স্বাস্থ্যসেবাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
জেলা প্রশাসক বলেন, বন্যাকবলিত এলাকায় গবাদিপশু রাখারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে চর খিদিরপুরের মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ১০ ফুট উঁচু দুটি বড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। সেখানে মানুষের পাশাপাশি কয়েক হাজার গবাদিপশু রাখার সুযোগ থাকবে।
উল্লেখ্য, পদ্মার বুকে গড়ে ওঠা চরটির সবুজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এটি ‘মিনি সুইজারল্যান্ড’ নামে পরিচিতি পায়। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার তরুণ-তরুণী নৌকায় করে সেখানে ঘুরতে যেতেন। তবে পদ্মার পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই চর এখন পুরোপুরি তলিয়ে গেছে।
খুলনায় অর্থ আত্মসাৎ মামলায় সোনালী ব্যাংকের ৬ কর্মকর্তাসহ ৭ জনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি দণ্ডপ্রাপ্তদের ৯২ কোটি ৬৩ লাখ ৩১ হাজার ৭৫২ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে প্রত্যেকের আরও দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে...২ মিনিট আগে
‘উৎসবে গর্বে দায়িত্বে’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজধানী ঢাকার ৪১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাসব্যাপী ‘হৃদয়ের ঢাকা ৪১৬’ উৎসবের অংশ হিসেবে শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের সম্মাননা ও সনদ প্রদান দেওয়া হয়েছে।৪ মিনিট আগে
জাল স্বাক্ষর, ভুয়া সিল ও কাগজপত্র ব্যবহার করে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকার কাপড়ভর্তি একটি ৪০ ফুট কনটেইনার বের করে নেওয়ার অভিযোগে মামলা হয়েছে। ঘটনায় একটি সিএন্ডএফ প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মীকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। কনটেইনারটি কীভাবে গেটের নিরাপত্তা পেরোল, তা তদন্ত চলছে।৮ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফের হ্নীলা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৪ লাখ ইয়াবাসহ দুইজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।২২ মিনিট আগে