পাটগ্রাম সীমান্তে আবারও পুশ ইনের চেষ্টা বিএসএফের, ঠেকাল স্থানীয় জনতা ও বিজিবি

লালমনিরহাটের পাটগ্রামের সীমান্ত দিয়ে আবারও পুশ ইনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বিরুদ্ধে। তবে এই অপচেষ্টা আবারও ব্যর্থ করে দিয়েছে স্থানীয় এলাকাবাসী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) দিবাগত রাত দেড়টায় এ ঘটনা ঘটে।
৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের (তিস্তা-২) সহকারী পরিচালক (এডি) আব্দুর রাজ্জাক শুক্রবার (১৯ জুন) সকালে বিএসএফ কর্তৃক পুশ ইনের চেষ্টার তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিজিবি ও সীমান্ত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রধান পিলার ৮৫৭-এর উপপিলার ১৩ নম্বরের একদিকে পাটগ্রাম উপজেলার পাটগ্রাম সদর ইউনিয়নের টেপুরগাড়ী সীমান্ত এলাকা। অপরদিকে ভারতের কোচবিহার রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার মেখলিগঞ্জ থানার সরকারপাড়া সীমান্ত এলাকা।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড় টায় ওই সীমান্ত দিয়ে ভারতের ১৫৬ রানীনগর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মীররাপা ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৫ জনকে কাঁটাতারের গেট (ফটক) দিয়ে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। বিষয়টি টেপুরগাড়ী এলাকার স্থানীয়রা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৬১ ব্যাটালিয়নের (তিস্তা-২) কালীরহাট ক্যাম্পের টহল দলকে জানায়।
এ সময় বিজিবি ও স্থানীয়রা সীমান্তে অবস্থান নিলে পুশ ইনের জন্য আনা ব্যক্তিদের ভারতের অভ্যন্তরে নিয়ে যায় বিএসএফ। বর্তমানে ওই সীমান্তে বিজিবির সঙ্গে স্থানীয়রা অবস্থান নিয়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৬১ ব্যাটালিয়নের (তিস্তা-২) অধিনায়ক লে. কর্নেল সৈয়দ ফজলে মুনীম বলেন, তিনজন ব্যক্তিকে ভারত থেকে এনে কাঁটাতারের গেইট দিয়ে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা করে বিএসএফ। বিজিবির টহল দলের সদস্যরা তাৎক্ষণিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে পুশ ইনে বাধা প্রদান করলে বিএসএফ তাদের ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ওই ঘটনার পর থেকে সীমান্তে বিজিবির নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার গয়টাপাড়া সীমান্তের শূন্যরেখায় চার দিন অবস্থানের পর সুমি আক্তার ও বেলাল হোসেনকে দুই শিশুসন্তানসহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, তারা বর্তমানে গাজীপুরের শ্রীপুরে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন। এদিকে বিজিবি এই দম্পতির সীমান্তে না থাকার তথ্য নিশ্চিত করলেও...২ মিনিট আগে
যশোরের কেশবপুরে চুরি হওয়া একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করার পর আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই সেটি ফেরত দেওয়ার দাবি করেন মালিক ও তাঁর সঙ্গে থাকা একদল যুবক। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাঁরা পুলিশের এক কর্মকর্তাকে মারধর করে মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নেন। পরে অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলটি পুনরায় উদ্ধার করেছে পুলিশ।১৭ মিনিট আগে
নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ উপজেলার পাবই গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে পুকুরে ডুবে দুই শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে বাড়ির সামনের পুকুরে গোসল করতে গিয়ে তারা পানিতে তলিয়ে যায়। উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।৩৭ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ার চৌমুহনী বাজারে প্রায় ৫০ বছর ধরে ব্যবহৃত একটি উন্মুক্ত পথ বন্ধ করে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে মনির উদ্দিনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা ইউএনওর কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগ তদন্তে তহসিলদারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে