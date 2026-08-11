যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে সহকারী শিক্ষক গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামের উলিপুরে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে এক সহকারী শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই শিক্ষকের নাম এনামুল হক সরকার মানিক (৪৫)। তিনি উপজেলার তবকপুর ১ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। মামলার বাদী তাঁর স্ত্রী নাসিমা বেগমও একই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। গতকাল সোমবার থানায় মামলার পর রাতেই অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে সহকারী শিক্ষক এনামুল হকের সঙ্গে নাসিমা বেগমের বিবাহ হয়। এর পর থেকে এনামুল হক পাঁচ লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে নাসিমাকে নির্যাতন শুরু করেন। পরে নাসিমা বেগম ২০২২ সালে স্বামীর বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইনে আদালতে মামলা করেন। পরে এনামুল হক মামলাটি আপস করে নেন। এরপর আবারও ১০ লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে নাসিমা বেগমকে নির্যাতন শুরু করেন এনামুল হক।
৬ আগস্ট বিদ্যালয়ে বিরতির সময় নাসিমার কাছে যৌতুক দাবি করেন এনামুল হক। এ সময় নাসিমা যৌতুকের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে এলোপাতাড়ি মারধর করেন এবং গলা চেপে হত্যাচেষ্টা করেন এনামুল। ঘটনা দেখে অন্য শিক্ষকেরা ও আশপাশের লোকজন এগিয়ে গিয়ে নাসিমাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে নাসিমা বেগম কিছুটা সুস্থ হয়ে গতকাল থানায় মামলা করেন।
উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দিক জানান, যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে গতকাল মামলা হলে রাতেই অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার গ্রেপ্তার এনামুলকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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