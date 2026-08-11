সিদ্ধিরগঞ্জে কেমিক্যাল কারখানার গোডাউনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৩ ইউনিট

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার সানারপাড় এলাকায় গোডাউনটিতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন গোডাউনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সেখানে থাকা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ও অন্য মালামাল পুড়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সানারপাড় এলাকায় একটি কেমিক্যাল কারখানার গোডাউনে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়লে জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গোডাউনে রং ও তারপিন টাইপের কেমিক্যাল ছিল। গোডাউনের মালিকপক্ষ বা কোনো কর্মকর্তার খোঁজ না পাওয়ায় কারখানার নাম জানা সম্ভব হয়নি।
থানার এসআই শাহিন জানান, আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কারখানার কোনো বিলবোর্ড না থাকায় কারখানার নাম জানা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে মালিকপক্ষের খোঁজ না পাওয়ায় আগুনের সূত্রপাত কিংবা ক্ষয়ক্ষতি তাৎক্ষণিক জানা সম্ভব হচ্ছে না।
কাঁচপুর মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
জেলা ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, ‘সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গোডাউনটিতে মূলত রং ও তারপিন টাইপের কেমিক্যাল ছিল। তবে গোডাউনের মালিকপক্ষের কারও সন্ধান না পাওয়ায় আমরা কারখানার নাম জানতে পারিনি।’
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