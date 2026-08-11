Ajker Patrika
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নওগাঁ

নওগাঁয় চার শতাধিক ফলন্ত কলাগাছ কেটে ফেলল প্রতিপক্ষ

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
নওগাঁয় চার শতাধিক ফলন্ত কলাগাছ কেটে ফেলল প্রতিপক্ষ
কেটে ফেলে রাখা কলার গাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর মান্দায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আব্দুল জলিল নামে এক ব্যক্তির চার শতাধিক ফলন্ত কলাগাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ভালাইন ইউনিয়নের লক্ষ্মীরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্তরা হলেন লক্ষ্মীরামপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক, রফিকুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম, মজিদুল ইসলাম ও শাহজাহান আলী।

ভুক্তভোগী আব্দুল জলিল বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে শরিকান জমি নিয়ে প্রতিপক্ষ আব্দুর রাজ্জাক গংদের সঙ্গে বিরোধ চলছে। এ নিয়ে আদালতে মামলাও বিচারাধীন। কিন্তু আজ সকালে আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে ৩৫ থেকে ৪০ জন লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমার দেড় বিঘা জমির ফলন্ত কলা গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। এতে আমার অন্তত ৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।’

জলিল অভিযোগ করে বলেন, ‘বাধা দিতে গেলে সংঘবদ্ধ দলটি অস্ত্রের মুখে আমাদের ধাওয়া দেয়। প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির ভেতরে আশ্রয় নেই। তখন প্রতিপক্ষের লোকজন বাড়ির মূল দরজা আটকে দিয়ে আমাদের অবরুদ্ধ করেন। এ সময় আমার ভাই ইসমাইল হোসেনের বসতবাড়ি চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়।’ এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান আব্দুল জলিল।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) খোরশেদ আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কেউ অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

জমিনওগাঁমান্দারাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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