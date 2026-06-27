হাতীবান্ধায় চাচার লাঠির আঘাতে যুবক নিহত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় চাচার লাঠির আঘাতে আব্দুল জলিল (৩০) নামের এক যুবক নিহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার নওদাবাস ইউনিয়নের ধওলাই পাগলার বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
আব্দুল জলিল ওই এলাকার আলগেস আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জমি নিয়ে প্রায় ১০ বছর ধরে আলগেস আলী এবং তাঁর ভাই আব্দুর রাজ্জাকের মধ্যে বিরোধ চলছে। জমি নিয়ে মামলাও আদালতে বিচারাধীন। আজ সেই বিবদমান জমির দুই পাশে কাজ করছিল দুই পক্ষ। এক পাশে কাজ করছিলেন আলগেস আলীর ছেলে আব্দুল জলিল এবং অপর পাশে কাজ করছিলেন আব্দুর রাজ্জাক ও তাঁর ছেলে সাদ্দাম। এ সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে চাচা আব্দুর রাজ্জাক লাঠি দিয়ে ভাতিজা জলিলকে বেধড়ক পেটান। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক জলিলকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক আনারুল হক বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই আব্দুল জলিলের মৃত্যু হয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে হাতীবান্ধা থানার ওসি রমজান আলীকে কয়েকবার ফোন করলেও কোনো সাড়া মেলেনি।
লালমনিরহাট পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান মোবাইল ফোনে বলেন, ঘটনা শুনেই মামলা নিতে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে ওসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার বা আটক করা সম্ভব হয়নি।
চট্টগ্রামের পটিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে নুরুন্নাহার (৫০) নামে এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক নারী শ্রমিক। আজ শনিবার (২৭ জুন) বেলা দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে রোগীর জীবন রক্ষায় এগিয়ে এল দেশের অন্যতম ইস্পাত প্রস্তুতকারী শিল্প গ্রুপ কেএসআরএম। শনিবার (২৭ জুন) চমেক হাসপাতালের সম্মেলনকক্ষে কেএসআরএমের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম উদ্দিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) আরিফ আহমদ ও চমেক হাসপাতালের...৪৪ মিনিট আগে
ছয় মাস পর আবারও কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের লোহার সিন্দুক এবং অস্থায়ী ট্রাংকের দানবাক্স খোলা হয়েছে। এই দানবাক্সগুলো খুলে ৪৩ বস্তা দেশি-বিদেশি মুদ্রাসহ সোনা ও রুপার অলংকার পাওয়া গেছে। দিনভর গণনা শেষে ১৫ কোটি ৯০ লাখ ৮০ হাজার ১৪৬ টাকা পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
নিহত ফারাহ ফেরদৌসের ছোট বোন নজুলা ফেরদৌস বাদী হয়ে অপমৃত্যুর মামলা করেছেন। মামলার তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিক প্রতিবেদনে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর আলামত পাওয়া যায়নি।১ ঘণ্টা আগে