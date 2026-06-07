Ajker Patrika
লালমনিরহাট

ধরলা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই ভাই নিখোঁজ, চলছে উদ্ধার অভিযান

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
ধরলা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই ভাই নিখোঁজ, চলছে উদ্ধার অভিযান
নিখোঁজ সাব্বির হোসেন ও শাওন হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের জিরো পয়েন্ট এলাকায় ধরলা নদীতে গোসল করতে নেমে আপন দুই ভাই নিখোঁজ হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজদের উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পুলিশ ও স্থানীয়রা অভিযান চালাচ্ছে।

নিখোঁজ দুই ভাই হলেন সদর উপজেলার মোগলহাট ট্যাম্পু স্ট্যান্ড এলাকার হেলাল হোসেনের ছেলে সাব্বির হোসেন ও শাওন হোসেন। সাব্বির নবম শ্রেণি এবং শাওন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তারা স্থানীয় মোগলহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বন্ধু মেহেদিকে নিয়ে ধরলা নদীতে গোসল করতে নামেন সাব্বির ও শাওন। একপর্যায়ে তারা গভীর পানিতে ডুবে নিখোঁজ হন। তবে তাদের বন্ধু মেহেদি তীরে উঠতে সক্ষম হন।

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খবর পেয়ে প্রথমে স্থানীয়রা এবং মোগলহাট ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। পরে লালমনিরহাট ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা অভিযানে যোগ দেন। তাদের সন্ধান না মেলায় রংপুরের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত ছিল। তবে সাব্বির ও শাওনের সন্ধান মেলেনি।

লালমনিরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাদ আহমেদ বলেন, “খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অফিসার পাঠানো হয়েছে। পুলিশও উদ্ধারকাজে সহায়তা করছে।”

বিষয়:

নিখোঁজউদ্ধারলালমনিরহাটনদীবিজিবিরংপুর বিভাগফায়ার সার্ভিস
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