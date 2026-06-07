Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, ৪৫ জন আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, ৪৫ জন আটক
পুলিশের অভিযানে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার মাটিয়ারা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঝটিকা মিছিল বের করার অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ৪৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম। তিনি জানান, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই-বাছাই ও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাটিয়ারা এলাকায় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিল পিয়াসের নেতৃত্বে একদল নেতাকর্মী আকস্মিক মিছিল বের করেন।

চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলচট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

মিছিলটি চট্টগ্রামমুখী লেনে অগ্রসর হলে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে ধাওয়া দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে মিছিলটি দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়। পরে বিভিন্ন স্থান থেকে ৪৫ জনকে আটক করা হয়। একই সঙ্গে মিছিলে ব্যবহৃত তিনটি হায়েস মাইক্রোবাস ও দুটি মিনিবাস জব্দ করা হয়।

বিষয়:

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