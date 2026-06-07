কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, ৪৫ জন আটক

কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার মাটিয়ারা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঝটিকা মিছিল বের করার অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ৪৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম। তিনি জানান, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই-বাছাই ও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাটিয়ারা এলাকায় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিল পিয়াসের নেতৃত্বে একদল নেতাকর্মী আকস্মিক মিছিল বের করেন।
মিছিলটি চট্টগ্রামমুখী লেনে অগ্রসর হলে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে ধাওয়া দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে মিছিলটি দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়। পরে বিভিন্ন স্থান থেকে ৪৫ জনকে আটক করা হয়। একই সঙ্গে মিছিলে ব্যবহৃত তিনটি হায়েস মাইক্রোবাস ও দুটি মিনিবাস জব্দ করা হয়।
পঞ্চগড় সদর উপজেলায় পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ডুবে আব্দুর রহিম (১৪) ও রাজিব হোসেন লাবিব (১৬) নামের দুই মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সাতমেড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ সাহেবীজোত দশমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ সামনে রেখে ঠাকুরগাঁওয়ে আর্জেন্টিনা সমর্থকেরা ১০০ ফুট দীর্ঘ জাতীয় পতাকা নিয়ে বর্ণাঢ্য আনন্দ র্যালি করেছেন। আজ রোববার দুপুরে জেলা শহরের প্রধান সড়কে আয়োজিত এ র্যালিতে কয়েক শ ফুটবলপ্রেমী অংশ নেন।২৪ মিনিট আগে
গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষী মো. মশিউরকে মাদক সেবন ও মাদক সরবরাহের অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ রোববার তার বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় মামলা রুজু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সিনিয়র জেল সুপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন।১ ঘণ্টা আগে
লালমনিরহাটের মোগলহাট ইউনিয়নের জিরো পয়েন্ট এলাকায় ধরলা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই ভাই সাব্বির হোসেন ও শাওন হোসেন নিখোঁজ হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস, বিজিবি ও স্থানীয়রা উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে