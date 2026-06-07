মাদক সেবনের অভিযোগে কাশিমপুর কারাগারের সেই কারারক্ষী বরখাস্ত, বিভাগীয় মামলা

মাদক সেবন ও মাদক সরবরাহের অভিযোগে গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষী মো. মশিউরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ রোববার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন।
গত ৪ জুন দৈনিক আজকের পত্রিকায় মশিউরের বিরুদ্ধে মাদক সেবনের অভিযোগ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর পর বিষয়টি কারা এলাকা ও বিভিন্ন স্থানে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয় এবং ঊর্ধ্বতন কারা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। আজ কারা কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে। একই দিন তার বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় মামলাও রুজু করা হয়।
কারাগার সূত্রে জানা গেছে, মশিউরের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৯টি বিভাগীয় মামলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বহুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।
মশিউর কারাগারের বাইরে হরিণাচালা এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় বাসাবাড়িতে গিয়ে মাদক সেবন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কারাগারের আশপাশ এলাকার মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে উঠেছে। এর ফলে তিনি সহজেই মাদক সেবন এবং বিভিন্ন কৌশলে কারাবন্দীদের কাছে মাদক সরবরাহ করতে পারেন।
গোপন ক্যামেরায় কারারক্ষী মশিউরের মাদক সেবনের দৃশ্য ধরা পড়েছে বলেও জানা গেছে।
সিনিয়র জেল সুপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, মাদক সেবনের অভিযোগ ওঠার পর কারারক্ষী মশিউরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় মামলা রুজু হয়েছে।
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