Ajker Patrika
পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে পুকুরে ডুবে ২ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
পঞ্চগড়ে পুকুরে ডুবে ২ শিক্ষার্থীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

পঞ্চগড় সদর উপজেলায় পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ডুবে আব্দুর রহিম (১৪) ও রাজিব হোসেন লাবিব (১৬) নামের দুই মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সাতমেড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ সাহেবীজোত দশমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুর রহিম ইউনিয়নের শিতলী হাসনা এলাকার মৃত জাকির হোসেনের ছেলে এবং লাবিব ইউনিয়নের সাহেবীজোত এলাকার আশরাফুল ইসলামের ছেলে। তারা ওই ইউনিয়নের দশমাইল নুরানি মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে সাতমেড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি বলেন, আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার দক্ষিণ সাহেবীজোত দশমাইল এলাকায় একটি পুকুরে গোসল করতে যায় তারা। একপর্যায়ে তারা সাঁতার না জানায় পুকুরের গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় পুকুরের গভীর পানি থেকে ডুবন্ত অবস্থায় তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, পুকুরে গোসল করতে গিয়ে দুই মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থীদের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

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