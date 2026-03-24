Ajker Patrika
লালমনিরহাট

পাটগ্রামে পৌর জামায়াতের আমির গ্রেপ্তার

লালমনিরহাট ও পাটগ্রাম প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ মার্চ ২০২৬, ২৩: ১৬
প্রতীকী ছবি

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে তিনটি হত্যা মামলার পরোয়ানাভুক্ত (ওয়ারেন্ট) আসামি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পাটগ্রাম পৌর শাখার আমির সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বেলা ২টা ৪০ মিনিটে পাটগ্রাম উপজেলার বেসরকারি এনজিও ব্র্যাক কার্যালয়ের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাটগ্রাম থানা-পুলিশ। পাটগ্রাম থানার ওসি নাজমুল হক গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

থানা-পুলিশ ও জামায়াত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের রাজনৈতিক সহিংসতায় বিএনপি-জামায়াত জোটের কর্মসূচিতে তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে জামায়াত-শিবিরের দুজন, বিএনপির একজন ও আওয়ামী লীগের একজন কর্মী নিহত হয়। ওই সময় আওয়ামী লীগের দায়ের করা একটি মামলায় এবং জামায়াত-শিবিরের কর্মী নিহতের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে করা অপর দুটি হত্যা মামলায় আসামি করা হয় সোহেল রানাকে। এসব মামলায় পরোয়ানা জারি (ওয়ারেন্ট) করে লালমনিরহাট আদালত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুরে সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মনোয়ার হোসেন লিটন বলেন, ‘রাজনৈতিক সহিংসতায় পাটগ্রামে আওয়ামী লীগের দায়ের করা একটি ও পুলিশের দায়ের করা দুটি মামলায় ওয়ারেন্ট থাকায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আমরা থানার ওসিকে বলেছি নতুন করে অন্য কোনো মামলায় যেন তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো না হয়। তাঁকে জামিনে মুক্ত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, ‘তিনটি মামলায় লালমনিরহাট আদালতের পরোয়ানা (ওয়ারেন্ট) থাকায় সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডলালমনিরহাটহত্যামামলাগ্রেপ্তারপাটগ্রামজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তেহরানে প্রস্তাব পৌঁছে দিয়েছে ওয়াশিংটন, পর্যালোচনা করছে ইরান

এক-এগারোর আলোচিত সাবেক জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার

ঈদ শেষে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে একই পরিবারের ৩ জন নিহত

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরানের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে স্পিকার গালিবাফকে বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে অধিকাংশ পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ

চট্টগ্রামে অধিকাংশ পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ

সৈকতে যথেচ্ছ মোটরসাইকেল চালনা, ঝুঁকিতে পর্যটকেরা

সৈকতে যথেচ্ছ মোটরসাইকেল চালনা, ঝুঁকিতে পর্যটকেরা

‎আদাবরে পুলিশের টহল দলের সামনেই চুরির অভিযোগ

‎আদাবরে পুলিশের টহল দলের সামনেই চুরির অভিযোগ

কসবায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

কসবায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যা