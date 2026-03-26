Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গোলাগুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গোলাগুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮
গ্রেপ্তার আটজন। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন চন্দ্রগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কাউছার।

কাউছার জানান, ঘটনার পর থেকে চন্দ্রগঞ্জ ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন দিদারুল ইসলাম মেহেরাজ (৩০), আবদুর রহমান আকাশ (২২), সাজ্জাদ হোসেন রিপাত (২৩), আয়াত হোসেন মিলন (২৩), আরিফ হোসেন (২২), হৃদয় হোসেন (২৩), মো. শাকিব হোসেন (২৪) ও মেহেরাজ হোসেন ইমন (২২)। তাঁরা সবাই চন্দ্রগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ জানায়, গুলিবিদ্ধ পথচারী আবদুর রহিম ঢাকায় চিকিৎসাধীন থাকায় এখনো মামলা দায়ের হয়নি। তিনি সুস্থ হলে দ্রুত মামলা নেওয়া হবে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জের দেওপাড়া এলাকার রাকিব হোসেন পাটওয়ারী গ্রুপ ও শেখপুর এলাকার মিতুল গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। মঙ্গলবার রাতে কিশোরগঞ্জ এলাকার মিতুলের নেতৃত্বে সাত-আটজনের একটি দল আফজাল সড়কে রাকিব পাটওয়ারী গ্রুপের এক সদস্যকে মারধর করে। এই ঘটনায় রাত সাড়ে ১০টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়।

এ সময় পথচারী আবদুর রহিম ও রিপন হোসেন গুলিবিদ্ধ হন এবং সাইফুল ইসলাম আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে আবদুর রহিমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পাঠকের আগ্রহ

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

একসঙ্গে লাশের তিনটি খাটিয়া, কাঁদছে পরিবার

একসঙ্গে লাশের তিনটি খাটিয়া, কাঁদছে পরিবার

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

ট্রাম্পের মার-এ-লাগোর আসনেই হারল রিপাবলিকানরা

ট্রাম্পের মার-এ-লাগোর আসনেই হারল রিপাবলিকানরা

শেখ মুজিব ৭২-এর সংবিধান জায়গায় রাখলেন না, আপনি কোন নতুন প্রেমিক: জামায়াত আমির

শেখ মুজিব ৭২-এর সংবিধান জায়গায় রাখলেন না, আপনি কোন নতুন প্রেমিক: জামায়াত আমির

সীতাকুণ্ডে চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি বগিতে আগুন, এক ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

সীতাকুণ্ডে চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি বগিতে আগুন, এক ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

চাঁদপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে নানা কর্মসূচি

চাঁদপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে নানা কর্মসূচি

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কাপ্তাই পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই মাহাবুর হাসানের মৃত্যু

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কাপ্তাই পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই মাহাবুর হাসানের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গোলাগুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮

লক্ষ্মীপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গোলাগুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮