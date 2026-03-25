একসঙ্গে লাশের তিনটি খাটিয়া, কাঁদছে পরিবার

‘ও বেটা, একবার ডাকো বেটা। ওরে আমার মানিক বেটা, ওরে আমার কাইলি বেটা, আমাকে দেখপি (দেখবে) কেরে বেটা’ বলে বিলাপ করে কাঁদছিলেন ট্রাকচাপায় নিহত দিনমজুর বাবুল আলীর মা। তাঁর সেই কান্না শুনে আশপাশের মানুষের চোখ ভিজে যায়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নাটোরের লালপুরের দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের ভেল্লাবাড়িয়া (নগরকয়া) গ্রামে এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা যায়।
এর আগে সকালে লালপুরে বালুবাহী ট্রাকের চাপায় নিহত হন বাবুল আলীসহ তিনজন। উপজেলার ঈশ্বরদী ইউনিয়নের নবীনগর গ্রামে ঈশ্বরদী-লালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাবুল আলীর (৪০) বাড়ি ভেল্লাবাড়িয়া (নগরকয়া) গ্রামে। নিহত অন্য দুজন হলেন একই গ্রামের জাহিদুল ইসলাম (৫০) ও মনির হোসেন (২৭)। এই দুর্ঘটনায় আহত হন একই গ্রামের রাজিবুল ইসলাম (২৬), রাব্বি (২৫), মজনু (৩৫) ও মিঠুন (৩০)।
একসঙ্গে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় ভেল্লাবাড়িয়া (নগরকয়া) গ্রামের পরিবেশ শোক-কান্নায়
ভারী হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার একে একে মরদেহগুলো যখন গ্রামে আনা হয়, তখন স্বজনদের আহাজারিতে পুরো গ্রামের মানুষের চোখ ভিজে ওঠে।
